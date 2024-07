GNW-Adhoc: Notified feiert die Gewinner der 2024 IR Magazine European Awards

^LONDON, July 02, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Notified (https://www.notified.com/),

ein weltweit vertrauenswürdiger Technologiepartner für Investor Relations und Public Relations Profis, freut sich, den Gewinnern der IR Magazine Awards - Europe 2024 (https://events.irmagazine.com/euroawards/) gratulieren zu dürfen. Die prestigeträchtige Veranstaltung würdigte herausragende Leistungen im Bereich der Investor Relations in ganz Europa. Seit ihrer Einführung im Jahr 1990 haben die IR Magazine Awards die Stimmen von Zehntausenden von Analysten und Anlegern erhalten und liefern wichtige Benchmarking-Informationen über die besten Praktiken im Bereich Investor Relations. Die diesjährige Veranstaltung setzte die Tradition fort und ehrte die leistungsstärksten Einzelpersonen und Unternehmen, die herausragende Leistungen im Bereich IR erbracht haben. ?Investor-Relations-Experten sind die Geschichtenerzähler der Finanzmärkte. Sie weben Erzählungen, die die Transparenz erhalten und das Vertrauen fördern", so Nimesh Davé, President von Notified. ?Die IR Magazine Awards feiern diese außergewöhnlichen Geschichtenerzähler und ihre innovativen Ansätze, die unsere Branche voranbringen. Es ist uns eine Ehre, diese Veranstaltung zu unterstützen und die Besten im Bereich IR für ihre bemerkenswerten Geschichten und ihr Engagement auszuzeichnen." Ian Richman, President des IR Magazine, fügte hinzu: ?Die IR Magazine Awards sind ein Markenzeichen für hervorragende Leistungen in unserer Branche. Die diesjährigen Preisträger haben einen hohen Standard für Investor Relations gesetzt, indem sie innovative Ansätze und strategische Initiativen vorgestellt haben, die das Engagement ihres Unternehmens gegenüber der Investorengemeinschaft verbessert haben. Wir sind stolz darauf, ihre Leistungen würdigen zu dürfen." Notified gratuliert den folgenden Gewinnern, die zu seinen geschätzten Kunden gehören, von ganzem Herzen: ASML, Niederlande; Auto Trader Group, Vereinigtes Königreich; BASF, Deutschland; LANXESS, Deutschland; London Stock Exchange Group, Vereinigtes Königreich; Rolls-Royce, Vereinigtes Königreich; Sage Group, Vereinigtes Königreich; und Schneider Electric, Frankreich. Nominierte und Gewinner der IR Magazine Awards - Europe 2024 Untersuchte Kategorien: * Best Overall Investor Relations (Large Cap) * Gewinner: ASML, Niederlande * Nominiert: Iberdrola, Spanien; Norsk Hydro, Norwegen; Novo Nordisk, Dänemark; Schneider Electric, Frankreich; UniCredit, Italien * Best Overall Investor Relations (Mid-Cap) * Gewinner: MERLIN Properties, Spanien * Nominiert: CIE Automotive, Spanien; Corticeira Amorim, Portugal; Enagás, Spanien; LPP, Polen; Vidrala, Spanien * Best Overall Investor Relations (Small Cap) * Gewinner: Grenergy Renovables, Spanien * Nominiert: Akenerji Elektrik Uretim, Türkei; CECONOMY, Deutschland; GFT Technologies, Deutschland; HomeToGo, Luxemburg; SÜSS MicroTec, Deutschland Nominierte Kategorien: * Best Annual Report (Large Cap) * Gewinner: Sage Group, Vereinigtes Königreich * Nominiert: Ahold Delhaize, Niederlande; Deutsche Lufthansa, Deutschland; Pernod Ricard, Frankreich; Saab, Schweden; UniCredit, Italien * Best Annual Report (Mid-Cap) * Gewinner: Balfour Beatty, Vereinigtes Königreich * Nominiert: AAK, Schweden; Howden Joinery Group, Vereinigtes Königreich; Unite Group, Vereinigtes Königreich; Workspace Group, Vereinigtes Königreich; YouGov, Vereinigtes Königreich * Best Annual Report (Small Cap) * Gewinner: Volex, Vereinigtes Königreich * Nominiert: Anora Group, Finnland; CVS Group, Vereinigtes Königreich; Halfords Group, Vereinigtes Königreich; IP Group, Vereinigtes Königreich; Kenmare Resources, Irland * Best Annual Report (Micro-Cap) * Gewinner: Topps Tiles, Vereinigtes Königreich * Nominiert: Avon Protection, Vereinigtes Königreich; Ecora Resources, Vereinigtes Königreich; Mister Spex, Deutschland; NWF Group, Vereinigtes Königreich Die vollständige Liste der Gewinner und Nominierten finden Sie auf der Website des IR Magazine (https://events.irmagazine.com/euroawards/wp- content/uploads/sites/166/2024/06/Europe-Awards-24-List-of-nominees-and- winners.pdf). Über Notified: Bei Notified setzen wir uns für den Geschichtenerzähler im Unternehmen ein. Wir geben Investor Relations- und Public Relations-Fachleuten die Werkzeuge, Technologien und das Fachwissen an die Hand, um ihre Geschichten kraftvoll, effektiv und fehlerfrei zu erzählen. Mehr als 10.000 Kunden auf der ganzen Welt vertrauen darauf, dass wir IR- und PR-Teams mit einer Reihe von erstklassigen, preisgekrönten Lösungen und einem engagierten Kundendienstteam die Kontrolle über ihre Unternehmenserzählung behalten. Unsere End-to-End-Kommunikationslösungen umfassen alles von der Verteilung von GlobeNewswire-Pressemitteilungen, Social Listening und Medienbeobachtung bis hin zu Earnings Calls, IR-Websites und Investorentagen. Mit Notified wird Ihre Geschichte gehört. Erfahren Sie mehr auf notified.com, abonnieren Sie unseren Blog und folgen Sie uns auf LinkedIn.? Über das IR Magazine: Das IR Magazine ist die unabhängige, globale Stimme der Investor Relations-Branche. Seit mehr als 30 Jahren steht es im Mittelpunkt der Investor Relations-Gemeinschaft und deckt die Entwicklung von Finanzkommunikation und PR zu strategischen Investor Relations und Kapitalmarktinformationen ab. Von ESG bis zu Ertragsergebnissen, von Unternehmenszugang bis zu Corporate Governance - das IR Magazine unterstützt börsennotierte Unternehmen dabei, die Bedürfnisse und Erwartungen ihrer Investoren und anderer Stakeholder durch unsere preisgekrönten Veranstaltungen und redaktionelle Berichterstattung zu erfüllen. Weitere Informationen finden Sie unter www.irmagazine.com (http://www.irmagazine.com/).