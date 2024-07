EQS-News: BSI Software gewinnt neuen Investor Bregal Unternehmerkapital als Partner, um die kundenorientierte Wachstumsstrategie in Europa fortzuführen

Emittent / Herausgeber: Capvis AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Fonds beraten von Bregal Unternehmerkapital steigen bei dem in seinen Fokusbranchen führenden Anbieter innovativer CRM- und CX-Software ein. Capvis Equity V LP realisiert einen vollständigen Verkauf. Im Vordergrund der neuen Partnerschaft steht, das BSI Team bei der Fortführung der kundenorientierten Wachstumsstrategie, der Expansion in Europa und der kontinuierlichen Erweiterung der Softwareplattform zu unterstützen. Das bestehende Gründer-, Management- und Mitarbeiterteam wird weiterhin signifikant an BSI beteiligt sein.

Baar und Baden (Schweiz), 04.07.2024

Von Bregal Unternehmerkapital («BU») beratene Fonds erwerben die Mehrheit an der Badener Firma BSI Software AG, dem führenden Anbieter von Softwarelösungen für Customer Relationship Management (CRM) und Customer Experience (CX) in seinen Fokusbranchen.

Im Rahmen des Investments von BU hat Capvis Equity V LP, der Fund beraten von der Schweizer Gesellschaft Capvis AG, seine Anteile nach vier Jahren erfolgreicher Partnerschaft mit BSI veräußert. Das BSI-Management Team bleibt investiert und setzt seine erfolgreiche Arbeit zusammen mit BU fort.

Ganzheitliche Softwareplattform für CRM & CX

Seit über 25 Jahren liefert BSI innovative Softwarelösungen für Unternehmen, die bei der Digitalisierung und Kundenzentrierung führend sein wollen. Mehr als 500 Mitarbeitende arbeiten «mit Leib und Seele» für Ihre Kunden und die «BSI Customer Suite», welche mittlerweile sieben integrierte Produkte umfasst. Die moderne Cloud-Lösung wird vor allem bei anspruchsvollen Kunden aus den Bereichen Finanzdienstleistungen, Insurance, Energy & Utility und Retail eingesetzt, um Beziehungen mit Millionen von Endkunden kundenorientiert, effizient und intelligent zu digitalisieren. Die BSI Customer Suite kommt zusammen mit einer Industry Cloud, welche tiefgreifendes Branchenwissen mit spezifischen Prozessen und Regulatorien bereits in die Software integriert. Dabei erfolgt stets eine vollständige Integration bestehender IT-Systeme über diverse Standardkonnektoren, um einen hohen Automatisierungsgrad und einen durchgängigen Datenfluss zu ermöglichen. Die Software- und Datenhaltung findet in schweizerischen oder deutschen Rechenzentren statt.

Markus Brunold, CEO von BSI kommentiert: «BSI verbindet Menschen und Software. Die BSI Customer Suite kombiniert Kundenfokus und Branchen-Know-how basierend auf einer ausgereiften No-Code/Low-Code-Plattform. Mit diesem Erfolgsrezept setzen wir unsere Wachstumsstrategie in Europa fort, um weitere Kunden zu begeistern.»

Erfolgreiche Partnerschaft mit Capvis in den letzten Jahren

Als im Jahr 2020 Capvis eingestiegen ist, galt es die Erfolgsgeschichte der BSI fortzuführen und gleichzeitig weitere Wachstumsimpulse zu setzen. In den vergangenen vier Jahren wurden neue Softwareprodukte entwickelt, modernste Cloud-Architekturen ausgerollt und die Branchenmodule erweitert. Des Weiteren konnte BSI drei Unternehmen akquirieren und mit Snapview (GDPR-konforme Video-Beratung), InSign (elektronische Signaturen der höchsten Sicherheitsstufe) und Riskine (Softwarelösung für Beratungsprozesse bei Banken und Versicherungen) die Funktionalität der Customer Suite erweitern.

André Perwas, Partner bei Capvis, ergänzt: «Wir haben uns sehr gefreut, als sich Gründer und Management im Jahr 2020 für Capvis entschieden haben. Wir haben in dieser Partnerschaft viel erreicht und sind überzeugt, dass BSI auch das nächste Wachstumskapitel erfolgreich gestalten wird.»

Partnerschaft mit BU stellt kundenorientiertes Wachstum weiterhin in den Fokus und unterstützt die Expansion von BSI in Europa

Mit BU konnte die BSI einen Partner gewinnen, der über hervorragende Erfahrungen im Softwaresektor verfügt. BU ist der größte MidCap-Investor mit Hauptsitz in der DACH-Region und seit 2015 im Beteiligungsgeschäft aktiv.

«Natürlich bleiben unsere Kunden und unsere Produkte auch in der weiteren Wachstumsstrategie im Fokus», erklärt Markus Brunold, CEO der BSI. Er führt aus: «Mit BU können wir dabei gleichzeitig die Internationalisierung vorantreiben und in unseren Fokusbranchen innerhalb Europas expandieren».

Chris Rusche, Mitgründer und Verwaltungsrat der BSI ergänzt «die wachsende Größe erlaubt es uns, immer weiter in unsere Mitarbeiter und Produkte zu investieren. So profitieren alle unsere Kunden von dem Erfolg der BSI mit einer starken, umfassenden, europäischen Softwareplattform für CRM und CX».

Philipp Struth, Partner von BU, sagt: «BSI hat uns nicht nur durch sein innovatives Produktportfolio überzeugt, sondern vor allem durch die einzigartige Firmenkultur, die einen sehr grossen Teil Ihrer Belegschaft zu echten Mitunternehmern gemacht hat. Wir fühlen uns geehrt, dass wir als BU das zukünftige Wachstum der BSI mitgestalten und unterstützen dürfen.»

Über die finanziellen Modalitäten der Transaktion haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. Der Abschluss der Transaktion steht noch unter Vorbehalt der Zustimmung der zuständigen Behörden.

Über Capvis:

Die Capvis AG in Baar, ist der exklusive Berater der Capvis-Fonds, die vor allem Mehrheitsbeteiligungen an führenden, mittelständischen Technologieunternehmen erwerben. Ihre Tätigkeit basiert auf langjähriger Erfahrung bei der Schaffung lokaler und globaler Marktführer in den Bereichen Gesundheitswesen, Industrietechnologie sowie fortschrittliche Dienstleistungen und Software. Die enge Zusammenarbeit mit starken Managementteams stellt sicher, dass das Potenzial der Unternehmen voll ausgeschöpft und langfristige Werte geschaffen werden. Capvis ist seit mehr als 30 Jahren im Bereich Private Equity tätig und hat mehr als 4 Milliarden Euro in 63 Unternehmen investiert. Die bemerkenswerte Zahl von 10 Börsengängen dokumentiert die Qualität der von Capvis betreuten und entwickelten Beteiligungen.

www.capvis.com

Über BSI:

Der Schweizer Softwarehersteller BSI bietet mit der BSI Customer Suite eine ganzheitliche, AI-gestützte Plattform zur Digitalisierung von Kundenbeziehungen. Für Banking, Insurance, Retail und Energy & Utilities stellt BSI alles bereit, was eine exzellente Customer Experience braucht. Neben seiner langjährigen Branchenexpertise gehört dazu u.a. auch das CRM-System von BSI mit generativer 360°-Kundensicht und einem BSI Companion. Rund 230 Unternehmenskunden nutzen die Software von BSI, um ihre mehr als 150 Millionen Endkunden in ganz Europa zu erreichen. Seit der Gründung im Jahr 1996 in der Schweiz hat sich das Unternehmen als Marktführer in seinen Fokusbranchen in der DACH-Region etabliert. Zu den Kunden zählen renommierte Unternehmen wie der ADAC, die Raiffeisen Bankengruppe, Signal Iduna, PostFinance und die Merkur Versicherung. Software und Menschen im Zusammenspiel – dafür steht BSI.

www.bsi-software.com

Über Bregal Unternehmerkapital AG:

Bregal Unternehmerkapital ("BU") ist eine führende Beteiligungsgesellschaft mit Büros in Zug, München und Mailand. Mit insgesamt €7,0 Mrd. an eingeworbenem Kapital seit Gründung ist BU somit der größte MidCap-Investor mit Hauptsitz in der DACH-Region. Die von BU beratenen Fonds investieren in mittelständische Unternehmen mit Sitz in Deutschland, der Schweiz, Italien und Österreich. Mit der Mission, der bevorzugte Partner für Unternehmer und Familienunternehmen zu sein, setzt BU auf Partnerschaften mit Marktführern und "Hidden Champions" mit starken Managementteams und Wachstumspotenzial. Seit der Gründung im Jahr 2015 haben die von BU beratenen Fonds über €3,0 Milliarden in mehr als 100 Unternehmen mit über 27.000 Mitarbeitern investiert. Dabei konnten mehr als 7.700 Arbeitsplätze geschaffen werden. BU unterstützt Unternehmer und Familien als strategischer Partner, um ihre Unternehmen weiterzuentwickeln, zu internationalisieren und zu digitalisieren, und hilft ihnen dabei, verantwortungsvoll und mit Blick auf die nächste Generation, nachhaltige Werte zu schaffen.

www.bregal.ch

