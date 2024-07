USD/JPY - Höchster Stand seit 1986!

„Trends tragen oftmals sehr viel weiter als sich das die Mehrzahl der Investoren vorstellen können“! Dieses Börsenbonmot rückt den trendfolgenden Charakter der Technischen Analyse in den Vordergrund und findet derzeit im Kursverlauf des Währungspaars USD/JPY eine idealtypische Bestätigung. In unserer letzten Analyse (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 21. März) hatten wir die Bedeutung des Widerstandsbereiches zwischen 148 JPY und 152 JPY hervorgehoben. Seit den 1980er-Jahren hatte dieses Level immer wieder eine wichtige Rolle gespielt. Den Sprung darüber definierten wir seinerzeit als Signalgeber, welcher eine riesige Bodenbildung abschließen würde. Gleichzeitig konnte die Kursentwicklung seit Herbst 2022 als aufsteigendes Dreieck interpretiert werden (siehe Chart). Hinter beide Chartformationen können Anlegerinnen und Anleger inzwischen einen Haken machen. Eine erneute Trendbestätigung hat also stattgefunden und der US-Dollar ist auf dem Weg das rechnerische Anschlusspotenzial aus dem angeführten Dreieck von 20 JPY tatsächlich auszuschöpfen. Der Spurt über das 1990er-Hoch bei 160,35 JPY sorgt nun für ein weiteres Ausrufezeichen. Per Saldo ist der USD-Aufwärtstrend absolut intakt.

USD/JPY (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart USD/JPY

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

