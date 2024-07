IRW-News: Zefiro Methane Corp.: Zefiro Methane Corp. kündigt den Vorverkauf von Methan-Emissionszertifikaten an EDF Trading an

IRW-PRESS: Zefiro Methane Corp.: Zefiro Methane Corp. kündigt den Vorverkauf von Methan-Emissionszertifikaten an EDF Trading an

FORT LAUDERDALE, FLORIDA - 9. JULI 2024 / IRW-Press / ZEFIRO METHANE CORP. (Cboe Canada: ZEFI) (Frankfurt: Y6B) (das Unternehmen, Zefiro oder ZEFI) gab heute den Vorverkauf eines Teils seines Portfolios an Emissionszertifikaten an die Firma EDF Trading bekannt. EDF Trading ist ein führender Akteur auf dem internationalen Energiegroßhandelsmarkt und Teil der EDF-Gruppe, einem weltweit führenden Anbieter von kohlenstoffarmen Energien. Zefiro hat seine Bemühungen um die Versiegelung potenziell gefährlicher Öl- und Gasbohrungen ausgeweitet, und diese Zertifikate, die von zertifizierten externen Prüfern verifiziert werden, werden aus dieser Initiative hervorgehen.

Die finanziellen Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.

Die Vereinbarung festigt Zefiros Stellung als ein führender Anbieter von Emissionszertifikaten aus der Methanminderung, deren Wert und Wirksamkeit in einem Bericht des American Carbon Registry aus dem Jahr 2023 bestätigt wurden. Nach Schätzungen von Branchenexperten gibt es derzeit eine große Anzahl stillgelegter Öl- und Gasbohrungen in 26 verschiedenen US-Bundesstaaten, aus denen giftiges Methangas austreten kann. Methangas ist 28-mal gefährlicher als Kohlendioxidemissionen, beeinträchtigt die Luftqualität und schädigt kritische Land- und Trinkwasserressourcen auf irreparable Weise.

EDF Trading ist ein führender Akteur auf dem internationalen Energiegroßhandelsmarkt und Teil der EDF-Gruppe, einem weltweit führenden Anbieter von kohlenstoffarmen Energien

Seit mehr als zwei Jahren bemüht sich unser Team, Zefiro als Vorreiter auf dem Markt für Emissionszertifikate aus der Reduzierung von Methan zu positionieren, so Talal Debs, Gründer und Chief Executive Officer von Zefiro Methane Corp. Wir legen großes Gewicht auf Qualität, was dazu beigetragen hat, diesen sich rasant entwickelnden Sektor zu definieren, und wir sind stolz darauf, diesen jüngsten Schritt nach vorne mit einer Firma zu tun, die seit langem an der Spitze der Energierohstoffbranche tätig ist.

Während der Bedrohung durch Kohlendioxid deutlich mehr Beachtung zuteilwird, sind Methanemissionen heute für einen großen Teil der globalen Erwärmung verantwortlich, meint Dr. Thomas Schroder, Head of Environmental Products bei EDF Trading. Die Versiegelung stillgelegter Gas- und Ölbohrungen ist eine sehr offensichtliche Lösung, um dieser Herausforderung zu begegnen, und gibt uns die Möglichkeit, hochwertige Emissionszertifikate aus der Methanminderung anzubieten.

Über Zefiro Methane Corp.

Zefiro ist ein Unternehmen für Umweltdienstleistungen, das sich auf die Reduzierung von Methanemissionen spezialisiert hat. Zefiro ist bestrebt, sich zu einem zentralen wirtschaftlichen Akteur im Bereich aktive Nachhaltigkeit zu entwickeln. Dabei nutzt Zefiro seine jahrzehntelange betriebliche Expertise, um neue Werkzeuge für die Reinigung von Luft-, Boden- und Wasserquellen zu entwickeln, die unmittelbar durch Methanlecks beeinträchtigt werden. Das Unternehmen hat einen voll integrierten Bodenbetrieb errichtet, dessen Treiber eine innovative Monetarisierungs-Lösung für den aufstrebenden Markt der Methanminderung ist. Als Urheber hochwertiger US-amerikanischer Methan-Zertifikate will Zefiro langfristige wirtschaftliche, ökologische und soziale Renditen erzielen.

Über EDF Trading

EDF Trading, die hundertprozentige Tochtergesellschaft von EDF (Électricité de France), ist ein führender Anbieter auf den internationalen Energiegroßhandelsmärkten. Die Firma verwaltet ein Portfolio von Anlagen, die ihr die Möglichkeit geben, physische Rohstoffe weltweit zu beschaffen, zu liefern, zu transportieren, zu lagern, zu mischen und umzuwandeln. Dank dieser Fähigkeiten ist EDF Trading in der Lage, der EDF-Gruppe und ihren Drittkunden wichtige Dienstleistungen zur Optimierung ihrer Anlagen, zum Risikomanagement und zum Zugang zu den Großhandelsmärkten zu bieten und ihnen so zu helfen, den Wert ihrer Anlagenportfolios zu realisieren.

EDF Trading ist ein aktiver Akteur auf den wichtigsten Emissionshandelsmärkten in der EU, im Vereinigten Königreich und in den USA und unterstützt Unternehmen auf der ganzen Welt dabei, ihre Umweltziele über die freiwilligen Emissionshandelsmärkte zu erreichen. EDF Trading bietet Marktzugang zu EUAs, UKAs und RECs sowie Absicherungsdienstleistungen, um die internen Anforderungen von Unternehmen zu erfüllen. Auf den freiwilligen Emissionshandelsmärkten arbeitet EDF Trading mit verschiedenen Projektentwicklern zusammen, um die Entwicklung und die Abnahme von Emissionszertifikaten im Vorfeld zu fördern. Dabei bietet EDF Trading maßgeschneiderte Lösungen aus einem wachsenden Portfolio ausgewählter hochwertiger Emissionsprojekte, die sich über verschiedene Technologien, Methoden und Regionen erstrecken.

Weitere Informationen über EDF Trading finden Sie unter: https://www.edftrading.com/

Für das Board of Directors des Unternehmens,

ZEFIRO METHANE CORP.

Talal Debs

Talal Debs, Gründer & CEO

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Zefiro Investor Relations

1 (800) 274-ZEFI (274-9334)

investor@zefiromethane.com

Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an:

Rich Myers - Profile Advisors (New York)

media@zefiromethane.com

+1 (347) 774-1125

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen sind oft, aber nicht immer, an der Verwendung von Wörtern wie bestrebt, glaubt, plant, erwartet, beabsichtigt, schätzt, antizipiert und an Aussagen, wonach ein Ereignis oder ein Ergebnis eintreten oder erreicht werden kann, wird, sollte, könnte oder dürfte, und anderen ähnlichen Ausdrücken erkennbar. Insbesondere enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Informationen, einschließlich Aussagen über: die Absicht des Unternehmens, die Emissionen aus ausgedienten Öl- und Gasbohrungen zu reduzieren und Methangas zu eliminieren; die Partnerschaften des Unternehmens mit Betreibern der Branche, staatlichen Behörden und Bundesregierungen; die Erwartungen des Unternehmens in Bezug auf kontinuierliche Umsatzsteigerungen und das EBITDA-Wachstum als Ergebnis dieser Partnerschaften; die Absichten des Unternehmens, seine Präsenz in den Vereinigten Staaten auszubauen; die erwarteten Bundesmittel für die Schließung aufgelassener Bohrlöcher, Sanierungs- und Wiederherstellungsaktivitäten; die Erwartungen des Unternehmens, ein wachsendes Umweltdienstleistungsunternehmen zu werden; die Fähigkeit des Unternehmens, sowohl institutionellen als auch privaten Anlegern die Möglichkeit zu bieten, sich der aktiven Nachhaltigkeitsbewegung anzuschließen; die Fähigkeit des Unternehmens, langfristige wirtschaftliche, ökologische und soziale Renditen zu erwirtschaften; und andere Aussagen über das Geschäft des Unternehmens und die Branche, in der das Unternehmen tätig ist. Die zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die aktuellen Erwartungen des Managements auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen wider und unterliegen einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen genannten abweichen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, angemessen sind, sollte man sich nicht vorbehaltlos auf diese Informationen verlassen, und es kann nicht garantiert werden, dass diese Ereignisse in den angegebenen Zeiträumen oder überhaupt eintreten werden. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den derzeitigen Erwartungen abweichen, gehören, sind aber nicht beschränkt auf: (i) ungünstige allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen; (ii) Änderungen und Preis- und Mengenschwankungen auf dem CO2-Markt; (iii) Änderungen des regulatorischen Umfelds und der globalen Richtlinien, die auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens anwendbar sind; (iv) die Unfähigkeit, alle erforderlichen aufsichtsrechtlichen Genehmigungen einzuholen; und (v) andere Faktoren, die in ihrem Prospekt vom 8. April 2024 unter der Überschrift Risk Factors aufgeführt sind. Das Unternehmen ist in einem sich schnell entwickelnden Umfeld tätig, in dem sich Technologien in einem frühen Stadium der Einführung befinden. Von Zeit zu Zeit treten neue Risikofaktoren auf, und es ist dem Management des Unternehmens weder möglich, alle Risikofaktoren vorherzusagen, noch kann das Unternehmen die Auswirkungen aller Faktoren auf das Geschäft des Unternehmens oder das Ausmaß, in dem ein Faktor oder eine Kombination von Faktoren dazu führen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen, beurteilen. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung beruhen auf den Meinungen und Annahmen des Managements, die zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung als angemessen angesehen werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Annahme, dass sich die allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen nicht wesentlich nachteilig verändern werden. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung verwendet wurden, angemessen sind, sollte man sich nicht vorbehaltlos auf diese Informationen verlassen. Die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemeldung, und das Unternehmen lehnt ausdrücklich jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

