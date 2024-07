Tech-Rallye geht weiter | Tesla nach fast 50% Rallye im Fokus

Der schleichende Auftrieb der letzten Tage setzt sich vorbörslich fort. Der S&P 500 blickt bereits auf den fünften Handelstag kontinuierlicher Kursgewinne, mit dem Nasdaq sieben Handelstage in Folge auf Rekordniveau. Die Umsätze von Taiwan Semiconductor sind im zweiten Quartal stärker gestiegen als erwartet. Nach Corning eine erneut positive Meldung aus dem Tech-Sektor. Gleichzeitig meldet der Marktforscher IDC, dass die PC-Verkaufszahlen im zweiten Quartal 3 Prozent über Vorjahresniveau liegen. Während Dell ein Verkaufsrückgang von 2,4 Prozent gesehen hat, zogen die Verkaufszahlen bei Apple um fast 21% Prozent an. Oracle könnte erneut unter Druck stehen. The Information hatte gestern berichtet, dass xAI eigene Data Center bauen wird, statt die Kapazitäten von Oracle zu mieten. Die Wall Street hatte gehofft, dass die Kooperation zwischen xAI und Oracle langfristig bis zu $10 Mrd. Umsatz generieren würde.



