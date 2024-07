Angesichts weiterer Kursrekorde an den US-Aktienmärkten fielen die Aufschläge hierzulande verhalten aus: Der Leitindex Dax liegt nach gut einer Stunde Handel mit rund 0,3 Prozent im Plus bei etwa 18.460 Punkten.

Über den Tagesausgang dürften jedoch erst Inflationsdaten aus den USA entscheiden. Sie werden am frühen Nachmittag veröffentlicht. Die jüngsten Kursgewinne vor allem in New York und an der Tech-Börse Nasdaq waren nicht zuletzt der Hoffnung auf baldige Zinssenkungen durch die US-Notenbank Fed geschuldet.

Die Landesbank Helaba nennt die US-Verbraucherpreise „das Datenhighlight der Woche“. Allerdings werde die Kerninflation im Juni wohl nicht gesunken sein, „sodass die Zinssenkungsfantasie wohl nicht weiter angeregt wird“. Die Kerninflation ist um stark schwankende Preise etwa für Energieträger bereinigt.

Deutschland: Energie und Nahrungsmittel dämpfen Inflation

Die Preise für Energie und Nahrungsmittel haben auch im Juni die Inflation in Deutschland gedämpft. Das Statistische Bundesamt bestätigt vorläufige Daten, nach denen die Verbraucherpreise im Juni 2,2 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats gelegen haben - nach 2,4 Prozent im Mai.

Nach Einschätzung von Ökonomen dürfte sich der Trend zu stabilen Preisen im Sommer fortsetzen: Sie erwarten schon bald Raten unter zwei Prozent. Während sich vor allem Dienstleistungen im Juni kräftig verteuerten, wurde Energie binnen Jahresfrist um 2,1 Prozent günstiger. Bei den Nahrungsmitteln gab es nach kräftigen Preisaufschlägen nur noch moderate Zuwächse (plus 1,1 Prozent).

Sinkt die Inflation in Deutschland wie auch im Euroraum insgesamt, gibt das der Europäischen Zentralbank (EZB) im Jahresverlauf Spielraum für weitere Leitzinssenkungen. Sie senkte im Juni erstmals seit der Inflationswelle im Währungsraum die Leitzinsen um 0,25 Prozentpunkte. Rund um den Wert von zwei Prozent Preissteigerung sieht die EZB die angestrebte Preisstabilität gewahrt.

Gewinn von Südzucker sinkt deutlich

Südzucker hat im ersten Geschäftsquartal einen deutlichen Gewinnrückgang verzeichnet, wie das im SDax gelistete Unternehmen mitteilte. Das lag insbesondere an höheren Kosten sowie niedrigeren Preisen im Zuckergeschäft, wie das Unternehmen am Donnerstag in Mannheim mitteilte. Aber auch die Ergebnisse der Biosprittochter Cropenergies gingen wegen sinkender Preise bei Ethanol sowie Lebens- und Futtermitteln zurück.

Kennziffer Gemeldet Vorjahr Umsatz 2,55 Mrd. EUR 2,52 Mrd. EUR Ebitda 230 Mio. EUR 356 Mio. EUR Ebit 155 Mio. EUR 282 Mio. EUR Gewinn 94 Mio. EUR 198 Mio. EUR

Südzucker hatte bereits im Vorfeld vor deutlich sinkenden Gewinnen im ersten Quartal gewarnt, die nun vorgelegten Zahlen lagen unter den Erwartungen der Analysten. An diesem Mittwoch hatte der Zuckerkonzern zudem auch für das zweite Quartal weitere Rückgänge angekündigt und dabei bereits die Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2024/25 bestätigt.

Die Südzucker-Aktie liegt nach gut einer Stunde Handel mit über 3,4 Prozent im Minus bei 13,17 Euro. Sie liegt damit am Ende des SDax.

Inlands-Tourismus boomt: Übernachtungsrekord für Mai

Der deutsche Inlands-Tourismus boomt. Hotels und andere Beherbergungsbetriebe mit mindestens zehn Betten haben im Mai so viele Übernachtungen registriert wie noch nie zuvor in diesem Monat. 48,9 Millionen Übernachtungen bedeuten eine Steigerung um 4,1 Prozent gegenüber dem bisherigen Rekord-Mai aus dem Jahr 2023, wie das Statistische Bundesamt auf der Grundlage vorläufiger Daten berichtet. Die Zahl aus dem Vor-Corona-Jahr 2019 wurde sogar um knapp 10 Prozent übertroffen. Nur 15 Prozent der Übernachtungen im Mai wurden von Gästen aus dem Ausland gebucht.

Redaktion onvista/dpa-AFX