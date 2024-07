Dax-Widerstand: 18.650 18.800 Dax-Unterstützung: 18.200 18.040

Dax-Rückblick:

Der Dax korrigierte gestern tatsächlich nahezu die gesamten Kursverluste vom Vortag und ging sogar oberhalb der 18.400er-Marke aus dem Handel. Die richtungslose Schaukelbörse der Vorwochen ohne klare Tendenz scheint somit vorerst anzuhalten.

Weder Käufer noch Verkäufer können aktuell nachhaltige Akzente setzen, die über ein bis zwei Handelstage hinausgehen. Dies ist allerdings auch typisch für diese saisonale Phase im Sommer.

Dax-Ausblick:

Der Index stieg heute Morgen nach einer positiven Eröffnung bis in den Bereich um 18.500 Punkte. Direkt nach der Eröffnung um neun Uhr bekam er aber zunächst ordentlich Verkaufsdruck und setzte in den Bereich des gestrigen Xetra-Schlusskurses um 18.420 Punkte zurück.

Ob dieses Verkaufsinteresse an der 18.500-Punkte-Marke bereits ausreichen wird, eine größere Verkaufswelle einzuleiten, wird auch von den mit Spannung erwarteten US-Inflationsdaten am Nachmittag abhängen. Um 14:30 Uhr werden die US-Konsumentenpreise veröffentlich. Abweichungen von den Erwartungen der Volkswirte - die im Schnitt einen Rückgang der Inflation auf 3,1 Prozent erwarten - haben das Potenzial, größere Bewegungsimpulse in die eine oder andere Richtung auszulösen. Im Vorfeld der Daten ist entsprechend die Seitenlinie für Anleger eine gute Option.

Quelle: Tradingview

