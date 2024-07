DAX® - Höchster Stand seit Anfang Juni!

Der DAX® zeigte sich am vergangenen Freitag von seiner besten Seite und verabschiedete sich mit deutlichen Zugewinnen ins Wochenende. So notieren die deutschen Standardwerte erstmals seit Anfang Juni wieder über der Marke von 18.700 Punkten. Letzteres bestätigt den zuletzt erfolgten Flaggenausbruch, macht die drohende Schulter-Kopf-Schulter-Formation unwahrscheinlicher und lässt das bisherige Allzeithoch bei 18.893 Punkten wieder in den Fokus rücken. Rückenwind liefert zudem der altehrwürdige Point & Figure-Chart, der gerade ein neues Einstiegssignal geliefert hat. Rein rechnerisch ergibt sich aus der vorliegenden Korrekturflagge sogar ein kalkulatorisches Kursziel von 19.200 Punkten. Das Momentum vom Freitag dürfte der DAX® zu Wochenbeginn allerdings nicht beibehalten können. Deshalb noch ein Blick auf die Unterseite: Hier besteht eine erste Unterstützung in Form der 50-Tages-Linie (akt. bei 18.466 Punkten). Als strategische Rückzugslinie definieren wir dagegen weiterhin die Trendlinie, welche auf Wochenbasis die verschiedenen Hochpunkte seit 2015 verbindet und aktuell bei 17.932 Punkten verläuft.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.