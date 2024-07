ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Brenntag auf 60 Euro - 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Brenntag vor der Quartalsbilanz von 72,50 auf 60,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Konjunkturdaten, die Kommentare einiger Chemieproduzenten sowie die Preistrends in der Branche sprächen gegen eine kräftige Erholung der Ergebnisse des Chemikalienhändlers, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Dienstag vorliegenden Studie./bek/mis

