GNW-Adhoc: Basware entscheidet sich für Foundry for AI by Rackspace, um die Programmierung in der unternehmenseigenen Verarbeitungssprache für die Datenintegration zu vereinfachen

^LONDON, July 16, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology® (NASDAQ: RXT) -

das führende Unternehmen für End-to-End-, Hybrid-, Multicloud- und KI-Lösungen - hat heute bekanntgegeben, dass Basware, ein führender Anbieter von Automatisierungslösungen für die Kreditorenbuchhaltung (Accounts Payable), erfolgreich KI eingesetzt hat, um seinen ETL (Extract, Transform, Load)- Programmierungsprozess zu optimieren. Basware hat sich mit Rackspace Technology zusammengetan, um mit dem Training von Code generierenden Sprachmodellen unter Verwendung von Amazon Bedrock und Amazon Web Services (AWS) zu experimentieren. Dadurch konnte Basware schneller Innovationen für seine Kunden entwickeln und die Wertschöpfungszeit verkürzen. Dies wiederum ermöglicht es Kunden, sich auf ihr tägliches Geschäft zu konzentrieren, anstatt auf die Implementierung der Technologie. Basware wurde 1985 gegründet und verfügt über 40 Jahre Erfahrung im Bereich der Kreditorenbuchhaltung. Das Unternehmen ist bekannt für seine umfassende Suite von Tools und sein Know-how bezüglich der Rationalisierung der Rechnungsbearbeitung für Unternehmen weltweit. Die Automatisierungslösungen für die Kreditorenbuchhaltung des finnischen Unternehmens verarbeiten jährlich über 220 Millionen elektronische Rechnungen für Marken wie DHL, Clarins und Mercedes- Benz. Das Engagement von Basware für Effizienz und Genauigkeit hilft Unternehmen jeder Größe, ihre Arbeitsabläufe in der Kreditorenbuchhaltung zu optimieren, manuelle Aufgaben zu reduzieren und die finanzielle Transparenz zu verbessern. Während Basware seinen rasanten Wachstumskurs fortsetzt, ist die Optimierung des Onboarding-Prozesses für Kunden zu einer Priorität geworden. Basware arbeitet mit Rackspace Technology zusammen, um das Potenzial von KI zur Optimierung des

Onboarding-Prozesses zu erkunden. Foundry for AI by Rackspace (FAIR(TM)) lieferte

das nötige Fachwissen, um die sichere, verantwortungsvolle und nachhaltige Einführung von generativer KI zu beschleunigen. ?Bei diesem Projekt ging es in erster Linie um die Erforschung und das Verständnis des Potenzials generativer KI", so Alistair Gilbert, VP, Platform Engineering bei Basware. ?Diese wird die Fähigkeit von Basware zur Skalierung und schnelleren Bereitstellung von Mehrwert für Kunden erheblich beeinflussen. Wenn wir innovativere und fortschrittlichere Wege finden, um unsere Partner zu unterstützen, können wir diese Größenordnung erreichen." Das Ziel des Teams von Rackspace Technology war es, ein KI-Sprachmodell zu trainieren, das eigenständig wesentlichen ETL-Integrationscode generiert, sodass die Berater von Basware durch einfache Fragen in natürlicher Sprache Codefragmente erstellen können. AnyERP, die unternehmenseigene Programmiersprache von Basware, wurde in das KI-Modell eingearbeitet, um sie zu verstehen und für die Berater zu generieren. Um dies zu erreichen, experimentierte Rackspace Technology mit verschiedenen Trainingsprozessen, wie z. B. Few-Shot-Learning, Fine-Tuning und Pre-Training unter Verwendung von Amazon Bedrock. Dieser Ansatz bot Flexibilität und Zugang zu verschiedenen Grundmodellen und ermöglichte umfangreiche Experimente. Infolgedessen verbesserte sich die Genauigkeit der KI bei der Generierung von ETL-Code von 60 % auf 90 %. ?Durch die Nutzung unserer KI-Expertise und der fortschrittlichen Funktionen von AWS konnten wir das Potenzial der KI-Automatisierung demonstrieren, den Beratern von Basware und seinen Kunden Effizienzvorteile zu verschaffen", so Boudewijn Van Dulken, General Manager für Nordeuropa bei Rackspace Technology. ?Diese Zusammenarbeit zeigt nicht nur, wie generative KI komplexe, branchenspezifische Herausforderungen lösen kann, sondern unterstreicht auch unser Engagement, Unternehmen dabei zu helfen, innovativ zu sein und schnell zu skalieren." Klicken Sie hier (https://www.rackspace.com/case-studies/basware) für die Fallstudie zu Basware und hier (https://youtu.be/_gIb5uwj1zo) für das Video, um mehr über die vollständige Lösung für Basware von Rackspace Technology zu erfahren. Über Foundry for AI by Rackspace (FAIR) FAIR (https://fair.rackspace.com/?_ga=2.90644766.588892523.1721051646- 1193363140.1702385913&_gac=1.144827904.1719868678.EAIaIQobChMIld3ziOKGhwMVzwOtBh 1Kmgv2EAAYASAAEgLjifD_BwE) ist eine bahnbrechende globale Praxis, die sich der Förderung der Unternehmenstransformation, der Verbesserung des Kundenerlebnisses, der Steigerung der Servicequalität und der Beschleunigung der Wertschöpfung durch den sicheren und verantwortungsvollen Einsatz von KI- Technologien widmet. FAIR hat über 500 Anwendungsfälle in verschiedenen Branchen identifiziert und arbeitet an mehreren branchenführenden Implementierungen für seine Kunden auf der ganzen Welt. Über Rackspace Technology Rackspace Technology (https://www.rackspace.com/) ist ein führendes Unternehmen für End-to-End-, Hybrid-, Multicloud- und KI-Technologiedienstleistungen. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden über alle wichtigen Technologieplattformen hinweg, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Reise hin zur Cloud zusammen und ermöglichen es ihnen, Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzusetzen. Medienkontakt: Natalie Silva, publicrelations@rackspace.com °