AKTIE IM FOKUS: Baywa sacken auf Tief seit 2005

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Baywa sind am Mittwoch auf das tiefste Niveau seit 2005 abgerutscht. In dieser Woche verloren die Papiere des Agrarhandels- und Energiekonzerns damit fast 40 Prozent, nachdem am späten Freitagabend der Auftrag für ein Sanierungsgutachten bekannt gegeben wurde.

Inzwischen setzten die Experten von Warburg, Metzler und der DZ Bank ihre Bewertung der Aktien aus. Warburg-Experte Oliver Schwarz sieht durch die Einschaltung eines Sanierungsgutachters auch Auswirkungen auf das Tagesgeschäft./ag/jha/