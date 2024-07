EQS-News: Circus Group: Führendes KI-Robotik-Unternehmen erweitert Beirat um Dr.-Ing. Arne Rost, Managing Director des TUM Venture Labs Robotics / AI

EQS-News: Circus SE / Schlagwort(e): Personalie

Circus Group: Führendes KI-Robotik-Unternehmen erweitert Beirat um Dr.-Ing. Arne Rost, Managing Director des TUM Venture Labs Robotics / AI



17.07.2024 / 17:45 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Circus Group: Führendes KI-Robotik-Unternehmen erweitert Beirat um Dr.-Ing. Arne Rost, Managing Director des TUM Venture Labs Robotics / AI



Hamburg, 17. Juli 2024 – Dr.-Ing. Arne Rost ist neues Mitglied im Beirat der Circus Group (Xetra: CA1). Als Managing Director des TUM Venture Labs Robotics / AI liegt der Schwerpunkt von Rost an diesem führenden europäischen DeepTech-Hub auf der Förderung innovativer, skalierbarer Unternehmensgründungen. Diese strategische Ergänzung des Beirats unterstützt die Ziele der Circus Group, die Serienproduktion des Food-Roboters CA-1 voranzutreiben, ihre Position als führendes KI-Robotik-Unternehmen zu stärken und sich auf eine globale Markteinführung in den kommenden Jahren vorzubereiten.

Dr.-Ing. Arne Rost, der in seiner Laufbahn unter anderem Schlüsselpositionen bei der BSH Hausgeräte GmbH, einem Tochterunternehmen der Bosch-Gruppe, innehatte, bringt über 17 Jahre Erfahrung in der Robotik mit und hat sich auf die Entwicklung und Skalierung innovativer Lösungen für reale Herausforderungen spezialisiert. Sein Know-how im Bereich der Robotik wird Circus maßgeblich dabei helfen, Partnerschaften zu stärken und die Entwicklung des CA-1-Roboters für die Serienproduktion und die weitere Produktentwicklung zu unterstützen.

Die Technische Universität München (TUM), die immer wieder zu den besten europäischen Universitäten gezählt wird, hat seit 2006 den Status einer Exzellenz-Universität inne, eine Auszeichnung, die ihre führende Rolle in der deutschen Spitzenforschung anerkennt. Im Rahmen des AIRankings 2018 bis 2023 belegt die TUM derzeit die Spitzenposition in der Kategorie Robotik. Darüber hinaus hat die Financial Times die UnternehmerTUM zum besten Start-up-Hub in Europa gekürt, wobei die UnternehmerTUM vor allem mit ihrem starken Netzwerk punktete.



Nikolas Bullwinkel, CEO von Circus: „Wir freuen uns, Dr.-Ing. Arne Rost als neuestes Mitglied unseres Beirats gewinnen zu können. Seine umfangreiche Erfahrung in der Robotik und als Führungskraft bei Bosch sowie seine Zeit an der TUM sind eine großartige Ergänzung für unser Team. Dr.-Ing. Arne Rosts tiefes Verständnis von globaler Innovation und sein Engagement für die Entwicklung und Skalierung fortschrittlicher Robotik wird die Technologieinitiativen von Circus erheblich voranbringen.“



Dr.-Ing. Arne Rost, Managing Director des TUM Venture Labs Robotics / AI und Mitglied des Circus-Beirats: „Angesichts steigender Produktionskosten und eines weltweiten Fachkräftemangels muss die Lebensmittelindustrie innovativ sein oder mit Stagnation rechnen. Die Entscheidung, dem Beirat von Circus beizutreten, basiert auf der Pionierstellung des autonomen Lebensmittelversorgungssystems und dem beeindruckenden Entwicklungsstand der Spitzentechnologie des Unternehmens. Dies macht Circus zu einem wichtigen Impulsgeber für den Wandel, der neue Maßstäbe setzt und den Wandel der Branche vorantreibt.“



Über die Circus Group:

Die Circus Group (XETRA: CA1) ist ein führendes KI-Robotik-Unternehmen, spezialisiert auf die vollständige Automatisierung komplexer Kochprozesse. Auf seiner Mission, Menschen mit frischen und hochwertigen Mahlzeiten zu versorgen, bietet Circus globalen Zugang zu ausgewogener Ernährung, für alle, jederzeit. Das Unternehmen hat den weltweit ersten kommerziell nutzbaren Roboter für die Lebensmittelproduktion entwickelt, Circus Autonomy One. Circus beschäftigt Talente in den Bereichen künstliche Intelligenz, Robotertechnik und Foodservice an vier Standorten und hat seinen Hauptsitz in Hamburg.



Kontakt:

Circus SE

Hongkongstrasse 6

20457 Hamburg

Deutschland



Investor Relations Kontakt:

Maximilian Hartweg

Head of Corporate Development

ir@circus-group.com



Presse Kontakt:

Florian Anders

Head of Corporate Communications

press@circus-group.com

17.07.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: Circus SE Hongkongstrasse 6 20457 Hamburg Deutschland E-Mail: ir@circus-group.com Internet: https://www.circus-group.com/investors ISIN: DE000A2YN355 WKN: A2YN35 Börsen: Freiverkehr in Frankfurt, München (m:access) EQS News ID: 1948491

Ende der Mitteilung EQS News-Service

1948491 17.07.2024 CET/CEST