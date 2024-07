Hypoport-Geschäft legt erneut zweistellig zu

BERLIN (dpa-AFX) - Der Finanzdienstleister Hypoport hat dank einer Belebung bei den Immobilienfinanzierungen und Marktanteilsgewinnen weiter zugelegt. Das über die Plattform Europace abgewickelte Finanzierungsvolumen sei im zweiten Quartal um 28 Prozent auf 16,09 Milliarden Euro geklettert, teilte das im SDax gelistete Unternehmen am Mittwoch in Berlin mit. Im ersten Halbjahr summiere sich das Volumen auf 31,22 Milliarden Euro, ein Plus von 22 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Dabei sei vor allem das Geschäft mit den Sparkassen und genossenschaftlichen Banken stark gewachsen.

Stark nachgefragt seien vor allem Immobilienfinanzierungen von Bestandsobjekten. Dies führte das Unternehmen auf die gegenüber 2023 gesunkenen Zinsen, wieder leicht steigende Immobilienpreise sowie ein sich sukzessiv verschlechterndes Mietangebot zurück. Das Kreditvolumen für Neubau bleibe aufgrund der weiterhin sehr hohen Baukosten gering, hieß es. Gleiches gelte für die Kreditaufnahmen für energetische Sanierungen und die Refinanzierung auslaufender Kredite./mne/jha/