Der Dax konnte sich bis zur Eröffnung an der Wall Street zwischenzeitlich deutlich erholen und notierte kurz nach 15:30 Uhr zeitweise nördlich der 18.530er Marke. Dann setzte in Übersee allerdings eine größere Verkaufswelle ein, welche auch den deutschen Leitindex wieder tief ins Minus schickte. Am Ende des Tages stand ein Minus von 73 Punkten auf 18.363 Punkte zu Buche.

Von der EZB gab es keine größeren Überraschungen, Zinsentscheidungen sollen weiter datenabhängig bleiben.

Wenig Überraschendes von der EZB

Das Zinsniveau wurde am Donnerstag von der EZB erwartungsgemäß unverändert belassen, nachdem die Währungshüter im Vormonat die Zinswende eingeläutet hatten. "Die EZB hat es alles andere als eilig mit weiteren Zinssenkungen", sagte Ulrich Kater von der DekaBank in einem ersten Kommentar. Für eine nächste Zinssenkung im September sehe es derzeit aber gut aus. Man handele weiter datenabhängig und entscheide von Sitzung zu Sitzung, hieß es von der Notenbank, die auf immer noch hohen Preisdruck verwies.

Favoritenwechsel im Fokus an der Wall Street

Im Fokus blieb ein Favoritenwechsel, der in den vergangenen Tagen an den globalen Aktienmärkten zu beobachten war. Dieser führte hin zu den US-Börsen und dort von der Technologiebranche in Standardwerte. Während der Dow Jones Industrial am Mittwoch erstmals über die Marke von 41.000 Punkte gestiegen war, gab es eine Korrektur an der Nasdaq. Vor allem über die US-Halbleiterwerte war am Mittwoch eine Welle an Gewinnmitnahmen geschwappt - nach einem Bericht über erwogene Exportbeschränkungen nach China. Diese Schwäche setzte sich zum Handelsauftakt an der Wall Street zunächst weiter fort.

Autowerte fester Dank Volvo

Zur Stütze für den Dax wurden die Autowerte. Erfreuliche Zahlen von Volvo Cars besserten die Stimmung im Sektor, dessen Index sich zuletzt auf einem Tief seit sechs Monaten bewegte. Von Bernstein Research wurde darauf verwiesen, dass der schwedische Autobauer die Erwartungen übertroffen und eine rekordhohe Marge bei Elektrofahrzeugen erzielt habe.

Porsche und Daimler Truck gehörten damit mit Zugewinnen von jeweils knapp 2,5 Prozent zu den stärksten Titeln im Dax40 am Donnerstag. Tagesgewinner war die Commerzbank-Aktie mit einem Plus von 2,75 Prozent.

Siemens-Aktie verliert 4 Prozent

Gebremst wurde der Dax jedoch von den Siemens-Aktien, die wegen enttäuschender Resultate des Schweizer Konkurrenten ABB um über 4 Prozent absackten. Analysten hoben in ihren Kommentaren zu ABB den Auftragseingang und den Umsatz als Schwachpunkte hervor. Bei Siemens ergibt sich mittlerweile ein Wochenminus von 6,5 Prozent. (mit Material von dpa-AFX)