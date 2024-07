CANCOM - Vor endgültiger Trendwende?

Jede Woche filtern wir die 160 deutschen Standardwerte aus DAX®, MDAX® und SDAX® anhand insgesamt sieben verschiedener Indikatoren. Diese objektive Auswertung spült immer wieder spannende Tradingkandidaten an die Oberfläche. Besonders spannend wird es, wenn zu dieser quantitativen Selektion auch noch ein spannender Kursverlauf kommt. Beides gilt derzeit für die Cancom-Aktie. Nach den Kursverlusten der letzten zwei Jahre arbeitete der Titel schon länger an einer Stabilisierung. Mit einem nachhaltigen Sprung über die Marke von 32,70 EUR würde endgültig ein klassischer Doppelboden vorliegen (siehe Chart). Dieser Befreiungsschlag würde wiederum ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von rund 12 EUR eröffnen, d. h. perspektivisch wären dann durchaus Notierungen im Bereich von 45 EUR möglich. Interessant ist noch ein anderer Aspekt: Die jüngsten Kursaktivitäten verblieben innerhalb der Range von Mitte Mai. Da diese „Batterie von Innenstäben“ bei einem nachhaltigen Ausbruch ebenfalls aufgelöst wäre, verleiht der aktuellen Ausgangslage einen ganz besonderen Charme. Als Absicherung auf der Unterseite bietet sich im Ausbruchsfall die Nackenlinie des o. g. Doppelbodens (akt. bei 32,70 EUR) an.

CANCOM (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart CANCOM

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

