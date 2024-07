Schweizer Börse - Technik-Ausfälle setzen Versicherern zu

Zürich (Reuters) - Die Schweizer Börse hat am Freitag erneut Federn gelassen.

Für Unruhe am Markt sorgten zum Wochenschluss weltweite Technik-Ausfälle. Viele Fluggesellschaften, Medienunternehmen, Banken und Telekommunikationsfirmen meldeten am Freitag Systemausfälle und Betriebsstörungen. Grund war offenbar ein Update von Cybersicherheitssoftware der Firma Crowdstrike, das Windows-Anwendungen von Microsoft zum Absturz brachte. Zudem enttäuschte die Anleger, dass bei der Klausurtagung der Spitzen der Kommunistischen Partei in China keine Details zu weiteren Konjunkturmaßnahmen bekannt gegeben wurden. Der SMI verlor bis kurz vor Handelsschluss 0,6 Prozent auf 12.170 Punkte. Im Wochenvergleich steuerte das Börsenbarometer auf ein Minus von rund 1,6 Prozent zu.

Unter Druck standen die grossen Versicherer. Swiss Re verloren 2,2 Prozent, Zurich 1,6 Prozent. Händler befürchteten, dass die globalen IT-Systemausfälle teilweise von Versicherungen gedeckt und für die Branche Kosten nach sich ziehen könnten. Der Laborausrüster Tecan verlor nach einer Kurszielsenkung durch die Deutsche Bank 4,8 Prozent an Wert. Bystronic sackten sieben Prozent ab. Wegen der wirtschaftlichen Unsicherheiten sind Auftragseingang und Umsatz der in der Blechbearbeitung tätigen Firma im ersten Semester um jeweils knapp 30 Prozent eingebrochen. Dagegen kletterten VZUG 7,7 Prozent. Dank der besseren Auslastung der Produktionskapazitäten und tieferen Qualitätskosten hat der Haushalteapparatehersteller den Halbjahresgewinn auf 8,7 Millionen Franken verdoppelt.

(Bericht von Oliver Hirt, redigiert von Jörn Poltz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)