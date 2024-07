AKTIEN IM FOKUS: Deutsche Techwerte auf Erholungskurs - Nasdaq stützt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien deutscher Technologieunternehmen haben am Montagnachmittag kräftig zugelegt und dabei nicht zuletzt von deutlichen Gewinnen an der US-Technologiebörse Nasdaq profitiert.

Infineon erholten sich fast vollständig von ihren Verlusten am Freitag. Die Papiere des Münchener Halbleiterherstellers stiegen zuletzt an der Dax -Spitze um 4,0 Prozent auf 34,43 Euro. In der Woche zuvor hatten die Papiere - wie auch der deutsche Leitindex - an jedem Handelstag Verluste verbucht. Insgesamt war es um etwas mehr als 8 Prozent abwärts gegangen. Im Jahresverlauf steht mit der heutigen Kurserholung nun ein Minus von rund 9 Prozent zu Buche.

Im MDax rückten die Anteile des Ausrüsters der Chipindustrie Aixtron an der Index-Spitze um 4,3 Prozent auf 21,09 Euro vor.

Im SDax profitierten die Papiere des Zulieferers der Halbleiterindustrie Süss Microtec mit etwas mehr als 10 Prozent auf 67,10 Euro von der aufgehellten Stimmung. Sie wurden zudem noch von einer Hochstufung der Bank Oddo BHF in Richtung ihres Rekordhochs bei 70,70 Euro unterstützt.

Sowohl Aixtron als auch Süss hatten in der vergangenen Woche ebenfalls deutlich Federn gelassen. Doch während sich für Aixtron das Jahresminus inzwischen auf rund 45 Prozent summiert, weist die Süss-Aktie ein Plus von 142 Prozent auf. Nach den am Freitag vorgelegten Quartalszahlen und angehobenen Jahreszielen brach Begeisterung unter Anlegern und Analysten aus. MWB Research empfahl die Aktie noch am selben Tag zum Kauf. Die Experten lobten das starke Umsatzwachstum und die Prognoseanhebung und sehen in den geopolitischen Spannungen, die zuletzt die Aktie belastet hatten, ein nur begrenztes Risiko.

Am Montag nun folgte Oddo BHF. Die Analysten lobten ebenfalls die sehr soliden Eckdaten und sehen in den höheren Zielen für das Gesamtjahr den Beweis für einen nachhaltigen Wandel im Wachstums- und Profitabilitätsprofil. Sie setzten die Aktie von "Neutral auf "Outperform" hoch. Ihr um 15 Euro angehobenes Kursziel signalisiert mit 80 Euro nun wieder deutliches Potenzial./ck/jsl/he