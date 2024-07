Vodafone verkauft weitere zehn Prozent von Vantage Towers

London (Reuters) - Der Düsseldorfer Funkmastenbetreiber Vantage Towers gehört künftig zu gleichen Teilen dem britischen Mobilfunkkonzern Vodafone sowie den US-Finanzinvestoren KKR und Global Infrastructure Partners (GIP).

Vodafone hat nach eigenen Angaben vom Montag weitere zehn Prozent an dem Übernahmevehikel Oak Holdings für 1,3 Milliarden Euro an KKR und GIP verkauft. Beide halten nun jeweils 50 Prozent an Oak, die wiederum 89,3 Prozent an Vantage Towers hält. Vodafone hatte die Investoren 2022 an Bord geholt und Vantage Towers mit deren Hilfe von der Börse genommen. Insgesamt konnte der britische Konzern mit dem Teilverkauf nun 6,6 Milliarden Euro erlösen, die zum Abbau von Schulden verwendet werden sollen.

(Bericht von Sarah Young und Alexander Hübner, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)