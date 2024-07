Aktien Frankfurt Eröffnung: Rekordhohe SAP-Aktie treibt Dax-Erholung an

FRANKFURT (dpa-AFX) - Starke Quartalszahlen von SAP haben dem Dax am Dienstag zu einer fortgesetzten Erholung verholfen. Die Aktie des Software-Herstellers erklomm ein Rekordhoch. Außerdem stützte die positive Stimmung an den US-Börsen. Insbesondere Technologieaktien hatten dort am Montag nach den jüngst deutlichen Verlusten die Stabilisierung vorangetrieben.

Hierzulande gewann der deutsche Leitindex am Dienstagvormittag 0,69 Prozent auf 18.534,31 Punkte und überwand so auch gleich die 50-Tage-Linie. Diese derzeit bei etwas unter 18.450 Punkten verlaufende gleitende Durchschnittslinie gibt Hinweise auf den mittelfristigen Trend.

"Der Dax hat gestern ein beeindruckendes Comeback gezeigt", kommentierte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Zwar sei die Erholung mit unterdurchschnittlichen Umsätzen einhergegangen, doch das sei um diese Jahreszeit nicht untypisch." Wir befinden uns mitten in den Sommerferien und damit im sogenannten Sommerloch der Börsen."

Rückenwind hatte zum Wochenstart der Ausstieg des US-Präsidenten Joe Biden aus dem Rennen um die Präsidentschaftskandidatur 2024 geliefert. Nach dem Attentat auf den Kandidaten der Republikaner Donald Trump vor einer Woche schienen dessen Chancen zuletzt gestiegen zu sein. Nun werden die Karten neu gemischt.

Der MDax der mittelgroßen Werte zeigte sich am Dienstag mit plus 0,02 Prozent auf 25.422,38 Punkte kaum verändert. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg zugleich um 0,32 Prozent auf 4912,97 Zähler.

Nach dem Start der Berichtssaison in den USA rücken inzwischen auch hierzulande zunehmend Quartalsberichte in den Fokus. So hat Europas größter Softwarehersteller SAP am Vorabend sein Zahlenwerk zum zweiten Quartal vorgelegt und seine Ambitionen für den operativen Gewinn 2025 etwas erhöht. Analyst Toby Ogg von JPMorgan attestierte SAP insgesamt ordentliche Zahlen in einem Umfeld, das zunehmend unter Druck stehe. Die im Dax schwer gewichtete Aktie sprang auf ein Rekordhoch von etwas über 196 Euro. Zuletzt ging es noch um 6,5 Prozent nach oben./ck/mis