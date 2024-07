Diese totgeglaubte Aktie legte im letzten Jahr um fast 400 % zu

Lange Zeit schien es, als ob der Bekleidungskonzern Abercrombie & Fitch (WKN:903016) aus der Mode gekommen sei. In den letzten Jahren konnte das Unternehmen mit Hauptsitz in Ohio jedoch ein fulminantes Comeback erzielen.

Auch die Aktie des Unternehmens blieb von der positiven Unternehmensentwicklung nicht unberührt. So konnte das Wertpapier von Abercrombie allein in den letzten zwölf Monaten um etwas mehr als 390 % zulegen (Stand 14.07.2024).

Abercrombie mit langer Durststrecke

Nachdem Abercrombie & Fitch mit seinen Marken Abercrombie und Hollister lange Zeit den Geschmack von zahlreichen jungen Menschen getroffen hatte, musste das Unternehmen einige Jahre eine Durststrecke durchmachen. Dabei entwickelte sich der Umsatz des Unternehmens lange Zeit rückläufig. So fiel der Konzernumsatz von Abercrombie vom Geschäftsjahr 2012 bis zum Geschäftsjahr 2019 von 4,5 Mrd. auf 3,6 Mrd. US-Dollar. Im Geschäftsjahr 2020 lag der Umsatz auch aufgrund der Corona-Pandemie sogar bei lediglich 3,1 Mrd. US-Dollar. So hatte das Unternehmen in knapp acht Jahren fast einen Drittel seines Umsatzes eingebüßt.

Auch das operative Ergebnis des Unternehmens viel hierbei vom Geschäftsjahr 2012 bis zum Vor-Coronajahr 2019 von 374 Mio. auf 70 Mio. US-Dollar. Im darauffolgenden Geschäftsjahr 2020 schlug sogar ein operativer Verlust von 20 Mio. US-Dollar zu Buche. Dass die Aktie von Abercrombie in diesem Zeitraum eine katastrophale Entwicklung durchmachte, scheint nicht sehr überraschend zu sein. Während die Aktie beispielsweise im Jahr 2011 teilweise über 75 US-Dollar lag, notierte sie im Jahr 2020 teilweise deutlich unter 10 US-Dollar.

Unternehmen legt erfolgreichen Turnaround hin

Das Unternehmen hat es seitdem auf beeindruckende Art und Weise geschafft seine Marken zu revitalisieren. Damit einhergehend konnte Abercrombie in den letzten Jahren beeindruckende Umsatz- und Gewinnsteigerungen generieren. So lag der Umsatz des Unternehmens im letzten Geschäftsjahr 2023 bei 4,3 Mrd. US-Dollar. Dabei konnte der Modekonzern seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 16 % steigern. Mit einem Wert von 485 Mio. US-Dollar konnte das Unternehmen seinen operativen Gewinn im Vergleich zur Vorjahresperiode mehr als verfünffachen. Das lag insbesondere an einer beeindruckenden Steigerung der operativen Marge von 2,5 % auf 11,3 %.

Dabei scheint das fulminante Comeback des Bekleidungsunternehmens weiterzugehen. So konnte Abercrombie im ersten Quartal 2024 seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahresquartal um 22 % auf 1,0 Mrd. US-Dollar steigern. Der operative Gewinn des Unternehmens lag hier wiederum bei 130 Mio. US-Dollar. Beide Ergebnisse sind die besten, die das Unternehmen in einem ersten Jahresquartal je erzielen konnte. Beachtenswert ist, dass die operative Marge des Unternehmens mit einem Wert von 12,7 % erneut gesteigert werden konnte. Für das komplette Geschäftsjahr 2024 erwartet das Unternehmen eine Umsatzsteigerung von 10 % bei einer operativen Marge von etwa 14 %.

Das Kursplus von fast 400 % in den letzten zwölf Monaten lassen die Aktie von Abercrombie mittlerweile zu einem 2025er-KGV von 18 notieren. Angesichts der beeindruckenden Geschäftsentwicklung der letzten Jahre und den positiven Erwartungen für das aktuelle Jahr wirkt die Bewertung dabei nicht sonderlich überteuert.

