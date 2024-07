Goldpreis steigt über 2.400 Dollar – Biden und PCE-Daten im Blick

Neben den Entwicklungen im Kampf um den Einzug in das Weiße Haus dürften Anleger in der zweiten Wochenhälfte wichtige US-Konjunkturdaten im Auge behalten. Möglicherweise dürfte die Publikation neuer PCE-Daten über Wohl und Wehe entscheiden.

Joe Biden kündigt Rücktritt im US-Wahlkampf an

Nach der Rücktrittsankündigung Joe Biden im US-Wahlkampf dürfte voraussichtlich die US-Vizepräsidentin Kamala Harris an den Start gehen. Biden hatten sich am vergangenen Sonntag aus seiner Wiederwahlkampagne zurückgezogen.

Auch der Angriff auf Donald Trump könnte weiterhin für Gesprächsstoff am Markt sorgen. Vor rund 1,5 Wochen wurde der 78-Jährige bei einem Schussangriff verletzt. Seitdem setzen Anleger verstärkt auf eine Rückkehr Trumps in das Weiße Haus.