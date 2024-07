Hochtief steigert Umsatz und Gewinn - Prognose bekräftigt

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Düsseldorf (Reuters) - Deutschlands größter Baukonzern Hochtief hat im zweiten Quartal bei Umsatz und Gewinn zugelegt und seine Jahresprognose bestätigt.

Der operative Konzerngewinn sei bei einem Umsatz von 7,9 (Vorjahr: 7,5) Milliarden Euro um 19,3 Prozent auf 159 Millionen Euro gestiegen, teilte die Essener Tochter des spanischen ACS-Konzerns am Mittwoch mit. Der Auftragseingang sei gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 6,8 Prozent auf 10,8 Milliarden Euro in die Höhe geklettert. Der Auftragsbestand lag per Ende Juni bei knapp 66 Milliarden Euro.

Der spanische Hochtief-Chef Juan Santamaría bestätigte die Prognose, wonach der operative Konzerngewinn im Geschäftsjahr um bis zu zehn Prozent auf 560 bis 610 Millionen Euro steigen soll. Der Manager will die Aktivitäten des Konzerns in den Märkten für Hightech, digitale Infrastruktur und in den Geschäften rund um die Energiewende ausbauen. Hochtief wächst dabei auch durch Übernahmen. Die Tochter Turner unterzeichnete dazu am Mittwoch eine Vereinbarung zur vollständigen Übernahme des Technologieunternehmens Dornan Engineering mit Sitz in Irland. An der Bergbau-Tochter Thiess baute Hochtief seinen Anteil aus.

(Bericht von Matthias Inverardi, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bittean unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)