Trading-Chance Coca-Cola: Abwärtsschwenk am charttechnischen Deckel

Coca-Cola übertraf mit den gestern veröffentlichten Ergebnissen des zweiten Quartals zwar die offiziellen Analysten-Schätzungen, aber wohl nicht die tatsächlichen Erwartungen der Anleger. Das Wachstum bleibt verhalten und könnte ebenso gedeckelt sein wie der Kurs der Aktie, die am Dienstag einen Turnaround nach unten zeigte. Eine Trading-Chance Short.

Umsatz und Gewinn lagen solide über den Vorjahreswerten, das motivierte den Getränkekonzern, die Gesamtjahresprognose anzuheben: Statt acht bis neun sieht Coca-Cola den Umsatz jetzt um neun bis zehn Prozent zulegen, der Gewinn pro Aktie soll statt vier bis fünf um fünf bis sechs Prozent zulegen. Solide, aber nicht wirklich spannend. Und auch, wenn die Aktie mit einem Kurs/Gewinn-Verhältnis von 23 für die 2024er-Gewinnschätzung im Vergleich zu den Vorjahren nicht unbedingt zu teuer ist: So günstig, dass die Akteure daraufhin am Dienstag nach den Zahlen begeistert zugegriffen hätte, ist sie eben auch nicht.

Gewinnmitnahmen in massiver Widerstandszone

Stattdessen gab der Kurs nach anfänglichem Jahres-Verlaufshoch zum Handelsende den Großteil des zeitweiligen Gewinns wieder ab. Das ist per se schon kein allzu gutes Zeichen, wiegt aber in diesem Fall umso schwerer, als die Aktie diesen Abwärts-Schwenk in einer massiven, bis Frühjahr 2022 zurückreichenden Widerstandszone vollzog, die zwischen 64,60 und 67,20 US-Dollar liegt und deren Oberseite das im April 2022 erreichte, bisherige Rekordhoch ist.

Quelle: marketmaker pp4

An dieses Verlaufshoch nahe heranzukommen, dann aber an einem Tag, an dem die Quartalsbilanz die Käufer hätte mobilisieren können, abzubröckeln, das ist ein Bild, das klar macht, dass viele Anleger hier eher das obere Ende des Möglichen sehen und nicht ein Sprungbrett hin zu neuen Rekorden. Und so etwas ist gerne mal die Basis einer Korrektur, die als plausible Ziele zunächst die unter Begrenzung des mittelfristigen Aufwärtstrendkanals bei 61,20 US-Dollar, darunter dann die bei aktuell genau bei 60 US-Dollar verlaufende 200-Tage-Linie hätte.

Der Short-Trade setzt auf eine beginnende Korrekturphase

Wir stellen Ihnen für diese Trading-Chance Short ein Knock Out-Zertifikat mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten BNP Paribas vor. Dieses Short-Zertifikat hat einen Basispreis und Knockout-Level bei 77,255 US-Dollar, woraus sich aktuell ein Hebel von 5,1 errechnet. Den Stop Loss platzieren wir, bezogen auf die Aktie, bei 68,60 US-Dollar. Dieser Stop Loss entspricht im Zertifikat beim aktuellen Euro/US-Dollar-Umrechnungskurs von 1,0840 einem Kurs von ca. 0,78 Euro. Die WKN dieses Short-Zertifikats auf die Coca-Cola-Aktie lautet PD8ABY.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 65,47 US-Dollar, 66,38 US-Dollar, 67,20 US-Dollar

Unterstützungen: 62,60 US-Dollar, 61,20 US-Dollar, 60,00 US-Dollar, 57,93 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Short auf Coca-Cola

Basiswert Coca-Cola WKN PD8ABY ISIN DE000PD8ABY8 Basispreis 77,255 US-Dollar K.O.-Schwelle 77,255 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent BNP Paribas Hebel 5,1 Stop Loss Zertifikat 0,78 Euro

https://my.onvista.de/experten-watchlist/2_694/positions

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

