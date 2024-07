Acht Menschen nach Klebeaktion am Flughafen festgesetzt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Bei einer Klima-Protestaktion am Frankfurter Flughafen hat die Bundespolizei acht Menschen festgesetzt. Während ein Mensch am Zaun hängengeblieben war, konnten sieben Personen am frühen Morgen in den Sicherheitsbereich vordringen und sich an den Köpfen der beiden zentralen Start- und Landebahnen festkleben, wie ein Sprecher berichtete. Alle vier Bahnen des größten deutschen Flughafens waren vor 8.00 Uhr wieder in Betrieb. Zwei der Aktivisten seien bereits gelöst und für weitere Ermittlungen der hessischen Landespolizei übergeben worden, so die Bundespolizei./ceb/DP/zb