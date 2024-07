Coinbase Aktie im Klammergriff der Bitcoin-Verluste: Anleger auf der Hut

Der jüngste Ausverkauf im US-Technologiesektor macht vor Bitcoin (USD) und Co nicht Halt. Auch wenn der Rückgang vergleichsweise überschaubar ausfällt, muss der Bitcoin zwischenzeitlich wieder die Marke von 64.000 Dollar preisgeben. Am Montag hatte eine Einheit noch über 68.500 Dollar und damit so viel wie seit einem Monat nicht mehr gekostet. Auch die Coinbase Aktie leidet zusehends.

Anleger meiden riskante Anlageklassen und kehren kryptoaffinen Werten den Rücken zu

Da Krypto-Werte als hochriskante Anlageklasse fungieren und zum Teil mit den traditionellen Aktienmärkten korrelieren, werden diese in der Regel in unsicheren Zeiten verlassen. Die Sippenhaft mit der Wall Street, insbesondere Tech-Werten, ist damit offensichtlich weiterhin alles andere als abgelegt.