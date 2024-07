Warum diese spottbillige Aktie mit 5 % Dividendenrendite jetzt den Turnaround startet!

Um es kurz zu machen: Die Aktie, um die es heute geht, ist die von BB Biotech (WKN: A0NFN3). Es handelt sich einerseits um eine Dividendenaktie, die in den letzten Jahren zwar hin und wieder die Dividende kürzte. Aber trotzdem mit 5 % Dividendenrendite überzeugen kann.

Aber die Aktie ist so viel mehr, als die Dividende. Alleine im letzten Monat konnten die Anteilsscheine um ca. 10 % zulegen. Ich glaube: Es handelt sich gerade jetzt um eine spottbillige Aktie, die den Turnaround angehen dürfte. Lass mich zumindest meine These mit dir teilen. Sowie auch, warum gerade jetzt ein interessanter Zeitpunkt gekommen ist.

BB Biotech: Spottbillige Aktie mit 5 % Dividendenrendite

Okay, die 5 % Dividendenrendite sind ein schwieriges Merkmal, wenn wir die Qualität der Bewertung betrachten wollen. Das Management zahlt schließlich jedes Jahr 5 % an die Investoren aus. Wobei der Referenzkurs der durchschnittliche, volumengewichtete Dezemberkurs ist. Soweit, so gut. Jedenfalls ermöglicht diese Dividendenpolitik eben auch Raum für Kürzungen, wie zuletzt geschehen.

Die eigentliche Investitionsthese bei BB Biotech ist jedoch eine andere. Das Management und Investment-Team investiert stets in vielversprechende Biotech-Aktien. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass ein Portfolio zwischen 25 und 40 verschiedenen Positionen vorhanden ist. Wobei es auch eine stärkere Konzentration gibt. Häufig, und so auch im Moment, sind die 5 Top-Positionen für einen großen Teil des Erfolgs von BB Biotech verantwortlich.

Trotzdem ist die Biotechnologie ein innovativer Wachstumsmarkt. BB Biotech besitzt das Know-How, um hier langfristig vielversprechende Aktien ausfindig zu machen. Deshalb glaube ich, dass ein gut diversifiziertes und auf Qualität bedachtes Portfolio langfristig stets an Wert gewinnen dürfte. Aber gerade heute wollen wir es nicht bei dieser allgemeinen Investitionsthese der spottbilligen Aktie mit 5 % Dividendenrendite belassen.

Warum jetzt der Wind wieder drehen dürfte!

Die Aktie von BB Biotech hat lange Zeit Gegenwind gespürt. Auch die Zinsen und ein schwierigerer Biotech-Markt führten zu einer Korrektur der Aktie. Auf einem Aktienkurs von 44,50 Euro erhalten wir noch immer einen Discount von fast 50 %. Zumindest, wenn wir die Rekordhochs aus dem Jahre 2021 betrachten.

Aber die Bewertung ist auch günstig, was den inneren Wert betrifft. Das Net Asset Value je Aktie beläuft sich momentan auf 47,35 Schweizer Franken. Der aktuelle Aktienkurs liegt hingegen bei 42,40 Schweizer Franken. Mit einem Kurs-NAV-Verhältnis von gerade einmal 0,9 bezahlen wir nur 90 % des Wertes der Aktien, die BB Biotech verbrieft. Deshalb sage ich auch relativ klar: Die Aktie ist spottbillig. Jedenfalls im Vergleich zu den Vermögenswerten, die gehalten werden.

Doch bin ich gleichsam überzeugt, dass BB Biotech perspektivisch wieder an Wert gewinnen dürfte. Die Zinsen in den USA werden sinken. Im Euroraum hat es bereits ein erstes Absenken der Leitzinsen gegeben. Das dürfte es gerade kleineren Biotech-Aktien wieder einfacher machen, ihr Wachstum zu finanzieren. Außerdem müssen sich die Wachstumsraten dann nicht mehr einem so hohen Abzinsungsfaktor stellen.

Die Bewertungen vieler kleiner und mittelgroßer Biotech-Aktien könnten davon profitieren. Steigende Aktienkurse bei solchen Unternehmen dürften wiederum das Net Asset Value von BB Biotech steigern. Irgendwann dürfte der Aktienkurs folgen. Zumindest, wenn der Markt BB Biotech nicht noch preiswerter werden lassen möchte. Deswegen glaube ich: Die Aktie der schweizerischen Beteiligungsgesellschaft ist jetzt interessant. Sie ist spottbillig. Und obendrauf gibt es noch 5 % Dividendenrendite.

Ob das interessant für dich ist? Entscheide selbst.

Der Artikel Warum diese spottbillige Aktie mit 5 % Dividendenrendite jetzt den Turnaround startet! ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Vincent besitzt Aktien von BB Biotech. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von BB Biotech.

Aktienwelt360 2024