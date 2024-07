EURO STOXX 50® - Hoffnungsschimmer aus der Eurozone

Ein kurzer Blick über den Tellerrand des deutschen Aktienmarktes offenbart bei den europäischen Standardwerten gerade eine sehr spannende charttechnische Konstellation. Mitte/Ende Mai hatte die Ausbildung eines Doppeltops und der Bruch des (gestrichelten) Aufwärtstrends beim Euro Stoxx 50® eine Konsolidierungsphase ausgelöst. Nachdem Mitte Juni das erste Korrekturtief bei 4.819 Punkten gesetzt wurde, scheiterte die anschließende Erholung per Fehlausbruch am Abwärtstrend. Am vergangenen Donnerstag nun wurde das erste Tief kurzzeitig unterschritten, der daraus resultierende Abwärtstrendkanal aber erfolgreich getestet. Gleichzeitig haben die europäischen „blue chips“ damit fast die 50 %-Korrektur-Marke der im Januar gestarteten Aufwärtsbewegung erreicht und ein Pullback an das obere Ende des großen Aufwärtstrendkanals im Monatschart hingelegt. Dieser Bereich sollte nun nicht mehr signifikant unterschritten werden, um ein Abrutschen Richtung 4.400/4.600 Punkte zu vermeiden. Was Mut macht: Durch das kraftvolle Überspringen des ersten Korrekturtiefs wurde am Freitag ein erstes Kaufsignal generiert. Ein weiteres würde folgen, wenn diese Woche auch der kurzfristige Abwärtstrend geknackt wird.

EURO STOXX 50® (Daily)

Quelle: stock3.com² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart EURO STOXX 50®

Quelle: stock3.com²

