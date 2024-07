IRW-News: De.mem Ltd.: 30. Juni 2024 Quartalsaktivitätenbericht: Rekord-Erträge im Juniquartal, weiteres Wachstum

IRW-PRESS: De.mem Ltd.: 30. Juni 2024 Quartalsaktivitätenbericht: Rekord-Erträge im Juniquartal, weiteres Wachstum

30. Juli 2024: Das Industrie- und Abwasserbehandlungsunternehmen De.mem Limited (ASX: DEM) (De.mem oder das Unternehmen) freut sich, die Rekordergebnisse des Juniquartals 2024 bekannt zu geben.

WICHTIGSTE HIGHLIGHTS

- Rekorderträge im Juniquartal von ungefähr 7 Millionen Dollar.

- Wachstum der Erträge um 20% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, vollständig organisch.

- Fortgesetztes und stabiles Wachstumsmomentum, 21 aufeinanderfolgende Quartale mit Ertragswachstum im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

- Operative Cashflows ungefähr ausgeglichen.

- Zwei Übernahmen integriert, die im zweiten Halbjahr zu Erträgen und Margen beitragen sollen.

- Auf Kurs für Rekordergebnisse im Gesamtjahr.

Rekordergebnisse im Quartal

De.mem freut sich, die folgenden Rekordergebnisse für das Juniquartal 2024 bekannt zu geben:

- Rekorderträge im Juniquartal von 7,0 Millionen Dollar, die zweithöchsten Erträge in der Firmengeschichte.

- Wachstum der Erträge um 20% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, vollständig organisch.

- 21 aufeinanderfolgende Quartale mit Ertragswachstum im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, trotz der Covid-19-Pandemie in den Jahren 2020-21 und dem verlangsamten globalen Wachstum in den Jahren 2022-23.

Diagramm 1: REKORD VON 21 QUARTALEN MIT ERTRAGSWACHSTUM (IN MILLIONEN A$)

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76398/2024_07_30_30_de_mem.001.png

Das Unternehmen meldete einen bereinigten operativen Cashflow im Juniquartal 2024 von annähernd null, mit einem Defizit von -3.000 Dollar, wobei die einmalige Bareinlage des Unternehmens in Höhe von 40.000 Dollar für die Übernahme von Border Pumpworks nach dem 1. Mai 2024 berücksichtigt wurde. Die Bareinlage war erforderlich als Teil der Übernahmestruktur des Border Pumpworks-Geschäfts.

Auf Kurs für Rekordergebnisse im Gesamtjahr

De.mem freut sich, berichten zu können, dass das Unternehmen auf Kurs für Rekorderträge im Gesamtjahr 2024 ist, gestützt auf die folgenden Faktoren:

- Rekordergebnisse im März- und Juniquartal 2024.

- Ca. 90% der Einnahmen sind wiederkehrend, was eine hohe Sichtbarkeit des Cashflows bietet.

- Fortgesetztes zweistelliges organisches Wachstum.

- Erwartete Beiträge aus den Übernahmen von Border Pumpworks und Auswater Systems im zweiten Halbjahr 2024, wobei zu beachten ist, dass die Einnahmen im Juniquartal 2024 nur einen geringen Beitrag von Border Pumpworks aufgrund der Struktur des Übernahmegeschäfts beinhalten und noch keinen Beitrag von Auswater Systems.

- Erwarteter Beitrag durch den Eintritt in den US-Markt für häusliche Wasserfiltration.

Wiederkehrende Einnahmen untermauern starke Prognose

Die ca. 90% wiederkehrenden Einnahmen des Unternehmens untermauern dessen starkes Wachstumsmomentum und die positive Prognose.

Die Einnahmen im Juniquartal 2024 wurden größtenteils durch die wiederkehrenden Geschäftssegmente von De.mem generiert, die folgende umfassen:

- Build, Own, Operate (BOO) und Betriebs- und Wartungsverträge (O&M).

- Regelmäßige Wartungsarbeiten an Wasseraufbereitungsanlagen.

- Verkauf von Spezialchemikalien.

- Verkauf und Wartungsdienste von Pumpen.

- Verkauf von Kleingeräten und Verbrauchsmaterialien.

- Verkauf von Membranaustausch für bestehende Anlagen.

Wiederkehrende Umsatzsegmente generieren Bruttomargen über dem Branchendurchschnitt, was die gesamten Bruttomargen des Unternehmens von 18% im Jahr 2017 auf 36% im Jahr 2023 erhöht hat.

Erneuert Umsatzprognose durch Eintritt in den US-Markt für häusliche Wasserfiltration

De.mem hat den vollständigen kommerziellen Start seiner Trinkwasseranwendungen in den USA eingeleitet und bietet hochwertige Wasserfiltrationslösungen für US-Haushalte an.

De.mem erneuert seine Umsatzerwartungen durch den Eintritt in den US-Markt für häusliche Wasserfiltration.

Das Unternehmen erwartet über 1 Million Dollar Umsatz über 2 Jahre aus Anwendungen zur Wasseraufbereitung für Privathaushalte in Nordamerika (siehe ASX-Veröffentlichung De.mem erfüllt NSF-Anforderungen, 15. April 2024). De.mem hatte zuvor die ersten Umsätze aus dem neuen Produkt in Höhe von 55.000 Dollar bekannt gegeben (siehe ASX-Veröffentlichung Erster Auftrag für Graphenoxid-verstärkte Kartuschen, 7. Februar 2024).

Es gibt weiteres Potenzial für diese Prognose, wenn das Unternehmen neue geografische Märkte erschließt und/oder neue Produkte in diesen Märkten einführt.

Am 9. Mai 2024 gab das Unternehmen seine formale Zertifizierung durch die USA National Sanitation Foundation (NSF) gemäß NSF Standard 53 für die Graphenoxid-verstärkte Membrantechnologie des Unternehmens bekannt (siehe ASX-Veröffentlichung Graphenoxid-verstärkte Membran - formale NSF-Zertifizierung, 9. Mai 2024).

De.mem wird seine neuen Graphenoxid-verstärkten Membranen zunächst durch seine Vertriebskooperation mit Purafy Clean Technologies, Kingston, Ontario, Kanada (Purafy) kommerzialisieren (siehe ASX-Veröffentlichung De.mem unterzeichnet Partnerschaftsvereinbarung zur Kommerzialisierung von Technologie, 19. Juli 2022), wobei das Unternehmen seine einzigartigen Membranen auf Großhandelsbasis an Purafy liefert, ohne Einzelhandelsrisiko und ohne Vertriebskosten zu übernehmen.

Der globale Markt für Wasserfiltration für Privathaushalte ist ein großer kommerzieller Markt, der 2022 auf 12,1 Milliarden US-Dollar geschätzt wurde und voraussichtlich jährlich um 10,5% auf 26,7 Milliarden US-Dollar bis 2030 wachsen wird (Quelle: Grand View Research, November 2022). Die Region Asien-Pazifik stellt den größten Anteil am Gesamtmarkt für Wasserfilter für Privathaushalte.

Während des Quartals hat das Unternehmen zwei Übernahmen abgeschlossen: Border Pumpworks und Auswater Systems. Es wird erwartet, dass beide ab dem 1. Juli 2024 erheblich zu den Einnahmen und Margen beitragen werden.

Die Übernahme von Border Pumpworks, mit Sitz in Wodonga/Regional Victoria, wurde am 1. Mai 2024 abgeschlossen (siehe ASX-Veröffentlichung vom 29. April 2024). Border Pumpworks ist seit 1992 tätig und bedient hauptsächlich industrielle Kunden in Regional Victoria und New South Wales mit Pumpen und kleinen Wasseraufbereitungssystemen.

Auswater Systems, mit Sitz in Perth, Westaustralien, wurde am 1. Juli 2024 übernommen (siehe die ASX-Investorenpräsentation vom 3. Juni 2024). Auswater Systems hat eine Betriebsgeschichte von 29 Jahren und wartet Wasser- und Abwasserbehandlungssysteme im Auftrag von mehr als 50 wiederkehrenden Kunden, hauptsächlich aus der Bergbauindustrie in Westaustralien.

De.mem hat eine starke Akquisitionshistorie und verzeichnete seit 2019 ein Umsatzwachstum von 63% über 4 Übernahmen hinweg (siehe die ASX-Investorenpräsentation vom 3. Juni 2024, Seite 4).

Das Unternehmen operiert in einem stark fragmentierten Sektor mit mehreren Nischen- und lokalen Betreibern (siehe ASX-Investorenpräsentation vom 3. Juni 2024, Seite 11). Diese kleineren Betreiber sind nicht in der Lage, mit der nationalen Reichweite, den proprietären Technologien, den technischen Fähigkeiten und dem One-Stop-Shop-Angebot von De.mem (einschließlich Pumpen, Chemikalien, proprietären Membranen und Filtern) zu konkurrieren.

De.mem strebt den Erwerb von Unternehmen an, die die folgenden Kriterien erfüllen (siehe ASX-Investorenpräsentation vom 3. Juni 2024, Seite 5):

- Langjährige Kundenbeziehungen.

- Wiederkehrende Einnahmen.

- Hohe Margen.

- Erfolgsbilanz der Rentabilität.

- Diversifikation (nach Kunden, Kundenbranchen, Geografie und/oder Produkt).

- Attraktive Übernahmemultiplikatoren (Ziel: weniger als 1x Umsatz und 5x EBITDA).

Kommentar des CEO De.mem Chief Executive Officer Andreas Kroell sagte: Ich freue mich, ein weiteres Rekordquartal mit 20% Wachstum der Einnahmen und nahezu ausgeglichenen operativen Cashflows berichten zu können.

Wir freuen uns auf ein Rekord-Halbjahr des Kalenderjahres 2024, mit hohen wiederkehrenden Einnahmen, der fortlaufenden Kommerzialisierung unserer Graphenoxid-verstärkten Membranen in den USA und anderen Märkten sowie Umsatz- und Margenbeiträgen aus den jüngsten Übernahmen von Border Pumpworks und Auswater Systems.

Zahlungen an nahestehende Parteien in Anhang 4C enthalten

Die in Punkt 6.1 des Anhangs 4C für das Quartal, der diesen Quartalsaktivitätenbericht begleitet, angegebenen Zahlungen an nahestehende Parteien von De.mem waren Zahlungen von Direktorenhonoraren und Gehältern.

Diese Veröffentlichung wurde vom CEO des Unternehmens, Andreas Kroell, im Namen des Vorstands genehmigt.

-ENDE-

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Andreas Kroell

CEO, De.mem Limited

investor@demem.com.sg

+61 (0) 75428 3265

De.mem Limited (ASX:DEM) ist ein international tätiges Unternehmen für dezentrale Wasser- und Abwasserbehandlung mit Hauptsitz in Australien, das schlüsselfertige Wasser- und Abwasserbehandlungssysteme für einige der größten Unternehmen der Welt in den Branchen Bergbau, Elektronik, Chemie, Öl & Gas sowie Lebensmittel & Getränke entwirft, baut, besitzt und betreibt. Seine Systeme bieten auch Kommunen, Wohnanlagen und Hotels/Resorts im asiatisch-pazifischen Raum eine zuverlässige Versorgung mit sauberem Trinkwasser. De.mem bietet seinen Kunden einen One-Stop-Shop für Ausrüstung, Dienstleistungen, Chemikalien und Verbrauchsmaterialien für den laufenden Betrieb ihrer Wasser- und Abwasserbehandlungsanlagen.

Die Technologie von De.mem zur Behandlung von Wasser und Abwasser gehört zu den fortschrittlichsten weltweit. Das Unternehmen vermarktet eine Reihe innovativer proprietärer Hohlfaser-Membrantechnologien. De.mem arbeitet mit der Nanyang Technological University (NTU) in Singapur zusammen, einem weltweit führenden Institut für Membran- und Wasserforschung.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.demembranes.com

Zukunftsgerichtete Aussagen In dieser Veröffentlichung enthaltene Aussagen, insbesondere solche bezüglich möglicher oder angenommener zukünftiger Leistungen, Umsätze, Kosten, Dividenden, Produktionsniveaus oder -raten, Preise oder potenziellen Wachstums von De.mem Limited, sind oder könnten zukunftsgerichtete Aussagen sein. Solche Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Erwartungen und beinhalten daher bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten. Tatsächliche Ergebnisse und Entwicklungen können wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, abhängig von einer Vielzahl von Faktoren.

Bei dieser Meldung handelt es sich nur um einen Ausschnitt einer längeren Meldung. Insb. die Anhänge sind hier nicht wiedergegeben.

Für diese Übersetzung wird keine Haftung übernommen. Sie können die englische Originalmeldung hier einsehen: https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-02832665-6A1217925&v=70bc033a22188bdfefb8a0b8ad3c24897ef2837d

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=AU000000DEM4

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.