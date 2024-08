Anleger sollten nicht übermütig werden | Lage bleibt volatil

Was die Zinswende betrifft, war die US-Notenbank bei der Tagung nicht ganz so entschlossen wie einige gehofft hatten. Schaut man sich den Arbeitsmarkt an, ist eine Zinssenkung bei der Tagung im September aber gesetzt. Wir sehen zudem, dass die Berichtssaison zwar auf der Ertragsseite gut performt, nicht aber auf der Umsatzseite. Unternehmen schlagen die Ziele vor allem Dank von Einsparungen. Auch das signalisiert Wolken am Arbeitsmarkt. Die Berichtssaison verläuft gemischt. Meta steht nach den soliden Zahlen mit vielen Upgrades an der Wall Street im Fokus. Auch Carvana, Ferrari und FMC profitieren. Die Reaktion auf die meisten Quartalszahlen fallen heute Morgen aber schlecht aus. ARM, Moderna, Wayfair und Western Digital stehen deutlich unter Druck. Auch die Aktien von Etsy, Lam Research, Albermarle, und Crocs starten nach den Zahlen und wegen der oft flauen Aussichten schwach in den Tag.



