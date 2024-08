Biden - Tötung von Hamas-Anführer Hanijeh nicht hilfreich

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Washington (Reuters) - US-Präsident Joe Biden hat sich kritisch über die Israel zugeschriebene Tötung des politischen Hamas-Anführers Ismail Hanijeh geäußert.

Diese sei nicht hilfreich für die Erreichung einer Waffenruhe im Krieg zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen, sagte Biden am Donnerstag vor der Presse. Auf die Frage, ob die Tötung Hanijehs die Chancen auf eine Waffenruhe zerstört habe, antwortete Biden: "Es hilft nicht." Er habe zuvor ein direktes Gespräch mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu geführt, fügte der US-Präsident auf dem Militärstützpunkt Andrews im US-Bundesstaat Maryland hinzu. Dort landete am Donnerstagabend ein Flugzeug mit US-Bürgern, die Russland im Zuge eines groß angelegten Gefangenenaustauschs am Donnerstag freigelassen hatte.

Hanijeh war am Mittwoch in der iranischen Hauptstadt Teheran gezielt getötet worden, wo er sich anlässlich der Vereidigung des neuen iranischen Präsidenten Massud Peseschkian aufgehalten hatte. Die radikal-islamische Hamas, der Iran und andere Staaten machen Israel für die Tötung verantwortlich. Der Iran und seine Verbündeten aus der Achse des Widerstandes, darunter die Hamas, die libanesische Hisbollah-Miliz und die Huthi-Rebellen im Jemen, drohten Israel mit Vergeltung. Es wird eine Eskalation des Nahost-Konfliktes und eine direkte Konfrontation zwischen den Erzfeinden Iran und Israel befürchtet. Israel selbst hat sich bislang nicht zur Tötung Hanijehs bekannt. Die USA hatten umgehend erklärt, sie seien nicht involviert gewesen.

Die USA bemühen sich seit langem zusammen mit Katar und Ägypten um eine Waffenruhe im Gazastreifen und um die Freilassung der von der Hamas verschleppten Geiseln. Die Hamas hatte am 7. Oktober 2023 überraschend den Süden Israels überfallen und nach israelischen Angaben 1200 Menschen getötet sowie mehr als 250 Menschen in den Gazastreifen verschleppt.

(Bericht von: Andrea Shalal, Kanishka Singh, geschrieben von Sabine Ehrhardt, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte)