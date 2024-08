EQS-News: Deutsche Payment A1M SE / Schlagwort(e): Produkteinführung

Deutsche Payment A1M SE setzt verstärkt auf Künstliche Intelligenz zur Steigerung der Unternehmenseffizienz und Kundenzufriedenheit.



Berlin, 8. August 2024 – Die Deutsche Payment A1M SE (ISIN: DE000A2P74C5) gibt heute bekannt, dass das Unternehmen nach erfolgreichen Tests in den letzten Monaten seine Strategie zur Integration von Künstlicher Intelligenz (KI) in verschiedene Geschäftsbereiche weiter intensiviert. Die bisherigen Ergebnisse zeigen signifikante Kosteneinsparungen bei gleichzeitiger Steigerung der Produktivität.

Erfolgreiche Testphase:

In den vergangenen sechs Monaten hat die Deutsche Payment A1M SE KI-Lösungen in ausgewählten Bereichen getestet. Die Ergebnisse waren überzeugend: Das Unternehmen konnte seine Betriebskosten um schätzungsweise 15% senken, während die Produktivität in den betroffenen Abteilungen um durchschnittlich 20% stieg. Diese positiven Erfahrungen haben den Vorstand dazu veranlasst, die KI-Integration auf breiterer Basis voranzutreiben.

Schwerpunkte der KI-Integration:

1. Legal: Implementierung von KI-gestützten Systemen zur Erstellung und Analyse rechtlicher Dokumente, wodurch eine schnellere und präzisere Bearbeitung komplexer rechtlicher Fragestellungen ermöglicht wird.

2. Sales: Einsatz von KI-Algorithmen zur Optimierung von Vertriebsprozessen und zur Verbesserung der Kundenansprache durch personalisierte Empfehlungen und maßgeschneiderte Lösungsvorschläge.

3. Research: Nutzung von KI zur Analyse von Markttrends und zur Identifizierung neuer Geschäftsmöglichkeiten, um die Innovationskraft des Unternehmens zu stärken.

4. Finance: Integration von KI-basierten Tools zur Verbesserung der Finanzanalyse, Risikobewertung und Prognoseerstellung.

Alex Herbst, CEO der Deutsche Payment A1M SE, kommentiert: "Die Ergebnisse unserer KI-Tests haben unsere Erwartungen übertroffen. Die realisierten Kosteneinsparungen und Produktivitätssteigerungen bestätigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Unser verstärkter Fokus auf KI-Technologien unterstreicht unser Engagement für Innovation und Effizienz. Wir sehen KI als wertvolle Ergänzung zu den Fähigkeiten unserer Mitarbeiter, nicht als deren Ersatz. Die Integration von KI passt perfekt zu unserem Asset-Light-Ansatz, da wir dadurch unsere Dienstleistungen skalieren und verbessern können, ohne signifikante Investitionen in physische Infrastruktur tätigen zu müssen. Unser Ziel ist es, durch den verantwortungsvollen Einsatz von KI unsere Dienstleistungen zu optimieren und gleichzeitig den persönlichen Kontakt zu unseren Kunden zu stärken."

Die Deutsche Payment A1M SE verpflichtet sich zu einem ethischen und verantwortungsvollen Einsatz von KI-Technologien. Das Unternehmen hat dafür klare Richtlinien entwickelt, die Transparenz, Datenschutz und Fairness in den Mittelpunkt stellen. Regelmäßige Überprüfungen und Audits sollen sicherstellen, dass die KI-Systeme im Einklang mit diesen Prinzipien operieren.

Basierend auf den positiven Ergebnissen der Testphase plant das Unternehmen, in den kommenden Monaten weitere KI-gestützte Lösungen zu implementieren, um die Kundenerfahrung weiter zu verbessern und neue Geschäftsmöglichkeiten zu erschließen. Dabei bleibt der Fokus auf einem ausgewogenen Ansatz, der die Vorteile der KI mit menschlicher Expertise und persönlichem Service kombiniert. Diese Strategie unterstützt das Ziel der Deutschen Payment A1M SE, ein hocheffizientes, skalierbares Geschäftsmodell im Rahmen ihres Asset-Light-Ansatzes zu entwickeln.

Über Deutsche Payment

Die Deutsche Payment A1M SE ist ein führender Anbieter von Zahlungsdienstleistungen mit Sitz in Berlin. Als innovatives Fintech-Unternehmen bietet es maßgeschneiderte Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr und setzt dabei auf modernste Technologien und höchste Sicherheitsstandards.

