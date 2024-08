Deutsche Telekom – Branchenprimus dank T-Mobile US vor kräftigem Wachstumsschub!

Werbung

Deutsche Telekom – Branchenprimus hat dank Bundle-Angebote die Nase vorn!

Dank seines gut ausgebauten Mobilfunk- und Breitbandnetzwerks kann die Deutsche Telekom Marktanteile gewinnen und ist gleichzeitig in der Lage, auch im aktuell inflationären Marktumfeld Preiserhöhungen durchzusetzen. Dabei nutzt die Deutsche Telekom seine dominierende Marktposition vor allem auf dem Heimatmarkt geschickt aus, um durch attraktive Bundle-Angebote neue Kunden anzulocken. Dank vergünstigter Kombi-Tarife für Kombi-Angebote in den Bereichen Festnetz, Internet und Mobilfunk sowie bei Streaming- und TV-Angeboten (Magenta TV) hat der Bonner Branchenprimus in puncto Neukundengewinnung gegenüber der Konkurrenz die Nase vorn. Vor allem im hochmargigen Mobilfunksegment macht sich die Bundle-Strategie für die Deutsche Telekom bezahlt, da viele Bestandskunden dank der überlegenen 5G-Netzabdeckung zum Marktführer wechseln. Allein im 1. Quartal konnte man in Deutschland 281.000 neue Mobilfunkvertragskunden gewinnen, während man in Europa ebenfalls ein deutliches Plus von 184.000 Neukunden vorzuweisen hatte. Auch beim Streaming-Angebot MagentaTV überraschte die Deutsche Telekom dank attraktiven Bundle-Angeboten für Alt- und Neukunden mit einem sehr starken Nutzerwachstum. In Deutschland überraschte man im Q1 mit einem deutlichen Plus von 73.000 Neukunden. Da Magenta TV Live-Übertragungen zur Fußball-EM anbietet, dürfte sich das starke Neukundenwachstum auch im Q2 weiter fortgesetzt haben.

T-Mobile US überzeugt dank 5G-Mobilfunknetz mit starkem Neukundenwachstum und überrascht mit starken Q2-Zahlen!

Als eigentlicher Wachstumstreiber bei der Deutschen Telekom erweist sich die hochprofitable Mobilfunktochter T-Mobile US. Die Nummer Zwei auf dem US-Mobilfunkmarkt hat gegenüber der Konkurrenz dank seiner überlegenen 5G-Netzabdeckung die Nase vorn und ist auch bei Highspeed-Internetanschlüssen für Privat- und Firmenkunden einer der am schnellsten wachsenden Anbieter in Nordamerika. Operativ konnte T-Mobile US zuletzt einmal mehr mit einem sehr starken Q2-Zahlenwerk überzeugen. So verbesserte sich der bereinigte Gewinn je Aktie von 1,86 auf 2,49 USD, während der Analystenkonsens hier bei 2,29 USD gelegen hatte. Profitieren konnte T-Mobile US einmal mehr von einem kräftigen Anstieg bei den Neukundenzahlen. Mit einem Plus von 770.000 neuen Mobilfunkvertragskunden konnte man Konkurrenten wie AT&T (419.000 Neukunden) oder Verizon (143.000 Neukunden) erneut deutlich überflügeln. Auch im Kerngeschäft mit Highspeed-Internetangeboten konnte T-Mobile US mit einem deutlichen Plus von 406.000 Neuverträgen an die starke Entwicklung der vergangenen Quartale anknüpfen. Da T-Mobile-US in den USA über eine fast 100%ige 5G-Netzabdeckung verfügt und sich dank der jüngsten Zukäufe wie der Übernahme des Discount-Carriers Mint Mobile und dem Erwerb der Mobilfunksparte von U.S Cellular weiter verstärkt hat, sollte sich das dynamische Neukundenwachstum weiter fortsetzen. Dank hoher Synergien aus der Sprint-Übernahme und konsequent umgesetzter Kostensenkungsmaßnahmen rechnet der Analystenkonsens bei T-Mobile US zurecht für die kommenden Jahre mit einer nachhaltigen Verbesserung beim Konzernergebnis. Aktuell liegen die Konsenserwartungen für 2025 bei einem EPS von 11,10 USD, während der Gewinn je Aktie in 2026 bereits bei 13,10 USD erwartet wird. Da die Deutsche Telekom ihre Beteiligung an T-Mobile US zuletzt durch die Übernahme des T-Mobile-Großaktionärs Softbank auf über 50 % erhöht hat, sollte sich dies auch nachhaltig positiv beim Konzernergebnis der Konzernmutter niederschlagen.

Deutsche Telekom überzeugt mit moderater Bewertung und attraktiver Ausschüttungspolitik!

Auch die Bonner Konzernmutter überzeugte zuletzt mit einer sehr starken Performance im operativen Geschäft. Trotz milliardenschwerer Investitionen in den 5G-Netzausbau und der Breitbandaktivitäten konnte der bereinigte operative Gewinn im 1. Quartal dank satter Neukundengewinne im Mobilfunk- und Internetsegment sowie dem starken Abschneiden von T-Mobile US mit einem Anstieg von 5,1 % auf 10,47 Mrd. Euro stärker als erwartet gesteigert werden. Da man die Kundenbasis im Mobilfunksegment sowohl auf dem Heimatmarkt als auch im Europageschäft weiter ausbaut, ziehen die margenstarken Service-Erlöse weiter an. Entsprechend bietet auch die Jahresprognose, die für 2024 eine Verbesserung beim bereinigten operativen Gewinn (EBITDA AL) von 40,9 auf 42,9 Mrd. Euro vorsieht, Spielraum für positive Überraschungen. Auch fundamental ist die Deutsche Telekom attraktiv bewertet. So erwartet der Analystenkonsens für das laufende Fiskaljahr ein EPS von 1,87 Euro, während für 2025 ein EPS von 2,02 Euro erwartet wird. Damit sinkt das KGV auf Basis der Schätzungen für 2025 auf 11,74. Auch die Aktionäre werden von der starken Entwicklung im operativen Geschäft in Form steigender Dividendenausschüttungen profitieren. Für 2023 hatte die Deutsche Telekom die Dividende von 70 auf 77 Cent je Aktie angehoben. Für 2024 dürfte die Dividende laut FactSet bereits bei 85 Cent je Aktie liegen, womit die Deutsche Telekom eine attraktive Dividendenrendite von 3,6 % aufweist. Das im Dezember vergangenen Jahres angekündigte Aktienrückkaufprogramm über 2 Mrd. Euro dürfte außerdem die Aktie gegen größere Rücksetzer nach unten absichern.

Produktidee: Discount-Zertifikat Classic auf Deutsche Telekom AG

Eine attraktive Alternative zur Direktanlage in die Aktie sind Discount-Zertifikate. Anlegern steht eine Auswahl an entsprechenden Produkten auf den Basiswert Deutsche Telekom AG zur Verfügung. Ein Beispiel ist ein Discount-Zertifikat mit der WKN: DQ19ZR, das am 25.09.2025 fällig wird (Rückzahlungstermin) und mit einem Discount zum Kurs der Aktie Deutsche Telekom AG notiert. Der Anleger erhält keine sonstigen Erträge (z.B. Dividenden) und hat keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert. Die Höhe der möglichen Rückzahlung wird bei 23,00 Euro begrenzt.

Für die Rückzahlung des Zertifikats gibt es zwei Möglichkeiten:

1. Liegt der Schlusskurs des Basiswerts Deutsche Telekom AG an der maßgeblichen Börse am 18.09.2025 (Referenzpreis) auf oder über dem Cap, erhält der Anleger den Höchstbetrag von 23,00 Euro.

2. Liegt der Referenzpreis unter dem Cap, erhält der Anleger einen Rückzahlungsbetrag, der dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis (1,00) entspricht. Der Anleger erleidet einen Verlust, wenn der Rückzahlungsbetrag unter dem Erwerbspreis des Produkts liegt.

Ein gänzlicher Verlust des eingesetzten Kapitals ist möglich (Totalverlustrisiko). Ein Totalverlust tritt ein, wenn der Referenzpreis null ist. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK als Emittent ihre Verpflichtungen aus dem Zertifikat aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit/Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann.

Das vorliegend beschriebene Discount-Zertifikat richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont bis zum 25.09.2025 haben und davon ausgehen, dass der Basiswert Deutsche Telekom AG am 18.09.2025 auf oder über 23,00 Euro liegen wird.

Eine ausführliche Erläuterung der genannten Fachbegriffe finden Sie in unserem Glossar .

