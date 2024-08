ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Hannover Rück auf 'Buy' - Ziel hoch auf 260 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat Hannover Rück von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 235 auf 260 Euro angehoben. Analyst Tryfonas Spyrou sieht derzeit eine attraktive Einstiegsgelegenheit in die Aktien des Rückversicherers. Sie hätten sich in diesem Jahr bislang im Vergleich mit dem Sektor unterdurchschnittlich entwickelt, die Bewertung befinde sich nahe einem Zweijahrestief und die starke Gewinndynamik sollte sich fortsetzen. Es gebe eine Menge an Gründen für eine positivere Sichtweise./ajx/zb

