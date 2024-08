GNW-Adhoc: Rackspace-Technologie unterstützt TrueData bei der Senkung der Cloud-Kosten auf AWS

^SAN ANTONIO, Aug. 14, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology (https://www.rackspace.com/)® (NASDAQ: RXT), ein führendes Unternehmen für End- to-End-, Hybrid-, Multicloud- und KI-Lösungen, hat heute seine Zusammenarbeit mit TrueData bekanntgegeben, dem führenden Anbieter von First-Party-Daten für Werbetreibende, Publisher und AdTech-Unternehmen, um Kosteneinsparungen bei Cloud und Datenspeicherung zu erzielen, die in innovative neue Dienste für seine Kunden investiert werden können. TrueData wurde 2013 gegründet und ist ein führender Anbieter im Bereich der unabhängigen Omnichannel-Identitätsauflösung. Das Unternehmen verbindet Einzelpersonen und Haushalte mit digitalen Geräten und versetzt Unternehmen in die Lage, First-Party-Daten zu verbessern und für bessere Geschäftsergebnisse zu nutzen. TrueData konzentrierte sich auf die Rentabilität bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der Innovation und erkannte schnell die Notwendigkeit einer besseren Transparenz der Cloud-Ausgaben und einer Kostenoptimierung, da das Wachstum zu steigenden Infrastrukturkosten führte. Erhebliche Kosten für ein Data Warehouse eines Drittanbieters stellten ein Hindernis für Kosteneinsparungen dar, weshalb TrueData eine Partnerschaft mit Rackspace Technology einging, um Möglichkeiten zur Optimierung von Cloud- Kosteneinsparungen zu ermitteln. Rackspace Technology implementierte Optimizer+ für TrueData und verschaffte dem Unternehmen durch eine intuitive Oberfläche, monatliche Kostenoptimierungsprüfungen und proaktive Empfehlungen des Teams einen besseren Überblick über seine Cloud-Ausgaben. Darüber hinaus arbeitete das Team von Rackspace Technology eng mit TrueData zusammen, um verschiedene kostensparende Strategien zu implementieren, indem es die Nutzung der Amazon Elastic Compute Cloud (EC2)-Instanzen des Unternehmens analysierte und eine Verlagerung hin zu kostengünstigeren Optionen empfahl, wie z. B. die Bereinigung des AWS Elastic Block Store (EBS). Das Team von Rackspace Technology überprüfte und optimierte die Datenspeicherrichtlinien in Amazon Simple Storage Service (S3)-Buckets und unterstützte die Migration von einem Data Warehouse eines Drittanbieters zu einer vollständig AWS-basierten Lösung. ?Wir haben uns über die anfängliche Startup-Phase hinaus entwickelt und konzentrieren uns jetzt auf schnelle, präzise und nachhaltige Implementierungen, die für einen langfristigen Produkterfolg optimiert sind. Wir müssen unsere Zeit und unsere Ressourcen auf das Wesentliche konzentrieren, nämlich auf das Kernangebot der Produktlinie, anstatt ineffiziente Nebenarbeiten bei der Entwicklung von Benutzeroberflächen im Finanzbereich zu leisten", so Nader Salehi, VP und Head of Engineering bei TrueData. ?Unsere Partnerschaft mit Rackspace ermöglicht es uns, die Feinheiten des Cloud-Kostenmanagements den Experten zu überlassen. Die kontinuierliche Unterstützung durch das Team von Rackspace hat zur Sicherstellung beigetragen, dass TrueData seine Cloud-Nutzung und -Kosten kontinuierlich optimieren kann. Es ist von unschätzbarem Wert, einen Partner zu haben, der mir Empfehlungen gibt, ohne dass ich danach frage." Rackspace und TrueData erzielten gemeinsam dramatische Ergebnisse TrueData konnte seine monatlichen Cloud-Kosten um ca. 85 % senken und gleichzeitig seine Kapazitäten erweitern. Die beträchtlichen Kosteneinsparungen wurden durch geringere Ausgaben für AWS-Services sowie durch die Eliminierung von Ausgaben im Zusammenhang mit der früheren Data-Warehouse-Lösung eines Drittanbieters erzielt. Über die reinen Zahlen hinaus konnte TrueData durch die Optimierungsmaßnahmen die Ressourcennutzung verbessern, indem mehr Arbeitslasten auf Spot-Instanzen verlagert wurden. Das Unternehmen senkte außerdem die Speicherkosten durch effizientes Amazon S3 Bucket-Management. Das Team von Rackspace bemüht sich weiterhin um zusätzliche Einsparungen durch Speicherverpflichtungen, um den hohen Speicherbedarf des Unternehmens zu decken. ?Mit Blick auf die Zukunft plant TrueData, seine optimierte Cloud-Infrastruktur und die laufende Partnerschaft mit Rackspace zu nutzen, um weitere Innovationen voranzutreiben", so Donny Cross, Rackspace Technology Vice President, Strategic Operations. ?Bei Rackspace stehen unsere Kunden und ihre Bedürfnisse an erster Stelle, und wir konnten für TrueData 85 % Einsparungen erzielen, was ein bedeutendes Geschäftsergebnis ist." Um mehr über die Lösung für TrueData von Rackspace Technology zu erfahren, klicken Sie hier (https://www.rackspace.com/case-studies/truedata). Über Rackspace Technology Rackspace Technology (https://www.rackspace.com/) ist ein führender Anbieter von End-to-End-Hybrid-, Multi-Cloud- und KI-Technologiediensten. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden über alle wichtigen Technologieplattformen hinweg, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen. Über TrueData TrueData (https://www.truedata.co/) ist ein führendes Unternehmen im Bereich der unabhängigen Omnichannel-Identitätsauflösung und bietet Kunden, die auf interoperable Adressierbarkeit im großen Maßstab ausgerichtet sind, Lösungen zur Datenanreicherung und Identitätsauflösung. Die Identitätslösungen von TrueData verbinden Menschen und Haushalte mit ihren digitalen Geräten. Als vertrauenswürdiger Partner der größten Datenunternehmen, AdTech-Plattformen und Publisher auf der ganzen Welt entwickelt TrueData weiterhin datenschutzorientierte Lösungen, die den Kunden helfen, ihre Datenstrategie selbst in die Hand zu nehmen und nachhaltige Produkte unter Verwendung der modernsten Datensätze zu entwickeln. Medienkontakt: Natalie Silva, publicrelations@rackspace.com (mailto:publicrelations@rackspace.com) °