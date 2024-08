LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton - Diese Marken sollten Sie kennen!

Der französische Aktienmarkt ist zuletzt zu einem Underperformer geworden. Nicht ganz unschuldig an dieser Entwicklung ist die LVMH-Aktie. Bei dem Luxusgüter-Konzern – zuvor über viele Jahre ein Kurstreiber und absoluter Liebling der Investoren – kam es zuletzt zu einem „Überrollen“. Erste Warnsignale lieferten der Bruch des Aufwärtstrends seit 2016 sowie das Abgleiten unter den langfristigen gleitenden Durchschnitt der letzten 38 Monate (akt. bei 716,58 EUR). Aktuell besteht sogar die Gefahr, dass der Rutsch die alten Jahrestiefs bei 655/644 EUR für den Abschluss eines klassischen Doppeltops sorgt (siehe Chart). Die nächste Haltezone besteht bei rund 600 EUR – verstärkt durch ein Fibonacci-Retracement (608,97 EUR) –, ehe die Tiefpunkte von 2022 bei 544/535 EUR wieder auf die Agenda rücken. Per Saldo gestaltet sich das charttechnische Bild der LVMH-Aktie deutlich schwieriger als in den letzten Jahren oftmals gewohnt. Aus Sicht der Bullen geht es vielmehr darum, die o. g. Schlüsselmarken bei 644/655 EUR möglichst zeitnah zurückzuerobern und damit das diskutierte Doppeltop zu negieren.

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

