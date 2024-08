APA ots news: Drei mit stabilem Halbjahres-Ergebnis.

Wien (APA-ots) - - Umsatzwachstum im 1. Halbjahr 2024 um 3 Prozent auf 478 Mio Euro. - Wachstum bei EBITDA (+6%) und EBIT (+7%). - Anstieg der Investitionen um 42 Prozent gegenüber Vorjahreszeitraum. - Drei Wochen nach Aktionsstart mehr als 10.000 Neukunden vom Diskont zu up³ Drei hat trotz anhaltend dynamischen Marktumfelds in den ersten sechs Monaten 2024 ein stabiles Ergebnis erzielt. Der Umsatz erhöhte sich um 3 Prozent auf 478 Mio. Euro, das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) um 6 Prozent auf 169 Mio. Euro und das Betriebsergebnis (EBIT) um 7 Prozent auf 84 Mio. Euro. Umsatzzuwächse verzeichnete Drei dank der gesteigerten Reisetätigkeit durch Roaming sowie bei Wholesale und im Geschäftskunden-Bereich. Auch das erste reine Online-Mobilfunkangebot für den Massenmarkt, das Drei unter der Marke up3 Anfang Juli gestartet hat, wird sehr gut angenommen. Innerhalb von drei Wochen seit Aktionsstart hat Drei mit dem up³ Angebot rund 10.000 Neukunden primär vom Diskontmarkt abgeworben. Die operativen Kosten von Drei erhöhten sich aufgrund der Teuerungsrate und der gestiegenen Datennutzung um 4 Prozent. Die Investitionsausgaben stiegen aufgrund des stark fortschreitenden 5G Ausbaus und der jüngsten Frequenzauktion um 42 Prozent auf 119 Mio. Euro. Aktuell erreicht Drei bereits rund 95 Prozent der Bevölkerung in ganz Österreich mit der neuesten Mobilfunkgeneration. Die Zahl der Nutzer:innen im Netz von Drei ist mit 4,1 Millionen konstant. "Das exzellente Preis/Leistungsverhältnis der heimischen Mobilfunkbranche ist der größte Entlastungsfaktor der österreichischen Haushalte. Laut Statistik Austria* [1] sind Mobilfunk-Verträge um 11,8 Prozent günstiger als im Vorjahr. Trotz dieser harten Wettbewerbsbedingungen hat Drei in den vergangenen sechs Monaten ein solides Ergebnis erzielt. Mit dem Start der neuen up³ Aktion am 11. Juli haben wir erneut unter Beweis gestellt, dass Österreich zu den günstigsten Mobilfunkländern Europas zählt", so Drei CEO Rudolf Schrefl . Über Drei. Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division " 3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte im ersten Halbjahr 2024 einen Umsatz von 478 Mio. Als führender Telekom- Anbieter in Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz, Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem umfassenden Kundendienst für Privat- und Geschäftskunden verfolgt Drei das Ziel, dass Digitalisierung für jede und jeden in Österreich verfügbar und leistbar sein soll. Im Rahmen des größten Investitionsprojekts in seiner Unternehmensgeschichte errichtet Drei aktuell ein völlig neues Netz. Das modernste 5G Netz Österreichs erreicht bereits rund 95% der heimischen Haushalte und Firmen. Seit Herbst 2022 betreibt Drei als einziger in Österreich ein landesweites 5G Standalone Netz mit vollem 5G Potenzial inklusive Network Slicing für gesicherte Kapazitäten, minimale Latenzzeiten und höchste Datensicherheit. Mit den Fix Tarifen bietet Drei erstmals mobiles Internet mit Bandbreitengarantie und einfacher Umstiegs-Möglichkeit auf Glasfaser. Mehr auf www.drei.at [1] *Quelle: Statistik Austria HVPI, Juni 2024 Rückfragehinweis: Drei Österreich Tom Tesch Pressesprecher Telefon: 066066033701 E-Mail: tom.tesch@drei.com Website: https://www.drei.at/presse Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/317/aom *** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** OTS0033 2024-08-16/10:52