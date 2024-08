Geldmarktfonds- und ETFs ermöglichen dir, den Leitzins der Europäischen Zentralbank von derzeit 3,75 Prozent auf Einlagen in deinem Depot abzubilden. Das bringt Sicherheit und Stabilität. Wir erklären, wie die Fonds funktionieren und was die Vor- und Nachteile sind.

Über 3,9 Prozent Rendite seit einem Jahr und jederzeit auf das Geld zugreifen: Das versprechen sich Anleger gerade, wenn sie ihr Geld in Geldmarktfonds anlegen. Wenn du das mit den derzeitigen Zinsen vergleichst, die viele Sparer auf ihre Tagesgeldkonten erhalten, klingt das auch erstmal nach einem guten Deal. Denn gerade bekommst du dort in der Spitze um die 3,75 Prozent auf deine Einlagen. Viele Banken geben deutlich weniger. Solltest Du also auf einen Geldmarktfonds umsteigen?