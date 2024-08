S&P 500® - Keine Angst vor Allzeithochs!

In Abhängigkeit davon, ob der S&P 500® innerhalb des 5 %-, 10 %- oder 20 %-Bandes notiert, beträgt die Performance in den darauffolgenden 12 Monaten 7,41 %, 7,35 % bzw. 7,65 %. Mit anderen Worten: Die Renditeunterschiede sind gar nicht so groß. Erst bei einem größeren Abstand als 20 % steigt die Wertwicklung auf Sicht des nächsten Jahres spürbar an (12,93 %). Doch das ist nur die eine Seite der Medaille! Die andere stellt die Volatilität dar, d. h. welche Marktschwankungen Anlegerinnen und Anleger aushalten müssen. Dabei ergibt sich eine einfache Daumenregel: Je näher der S&P 500® an seinem Rekordlevel notiert, umso geringer fällt die Schwankungsintensität des Aktienbarometers aus (siehe Chart). Besonders stark fällt dieses Verhaltensmuster bei einem Abstand größer als 20 % ins Gewicht. Schließlich ist die 250-Tage-Volatilität – gegenüber einer Notiz innerhalb des 5 %- bzw. 10 %-Bandes – dann mehr als doppelt so hoch. In der Konsequenz führt dies zu einem Rendite-Risiko-Verhältnis, welches nahe des Allzeithochs am besten ausfällt und sich mit zunehmendem Abstand immer weiter verschlechtert. Aufgrund dieser Auswertung gestaltet sich die psychologische Klippe eines Engagements nahe des historischen Hochstandes zukünftig hoffentlich weniger scharf.

S&P 500® (Daily)

Quelle: Refinitiv, HSBC² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart S&P 500®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

