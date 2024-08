APA ots news: HYPO Oberösterreich präsentiert Konzernhalbjahresergebnis 2024

HYPO Oberösterreich setzt Wachstumskurs in erstem Halbjahr fort Linz (APA-ots) - Die HYPO Oberösterreich blickt auf ein gutes erstes Halbjahr 2024 zurück. Nicht nur bei den Kundeneinlagen, sondern auch - entgegen dem Markttrend - im Kreditgeschäft konnten Anstiege verzeichnet und der geplante Wachstumskurs konsequent weiterverfolgt werden. Das Zins- und das Provisionsergebnis konnte gesteigert werden. Im Hinblick auf die herausfordernde Wirtschaftslage, insbesondere auch in der Immobilienbranche, wurden die Kreditrisikovorsorgen erhöht. In Summe steht ein Halbjahresergebnis vor Steuern von +19,7 Millionen Euro zu Buche, das etwas unter dem herausragenden Vorjahresergebnis von +23,9 Millionen liegt. "Unser Wachstum lag im ersten Halbjahr vor allem in der privaten Wohnbaufinanzierung über dem Branchen-Durchschnitt. Damit konnten wir unser Standing als Wohnbaubank Nummer eins erneut unter Beweis stellen. Ausschlaggebend dafür sind nicht zuletzt unsere langjährige Erfahrung in diesem Segment und die hohe Beratungs- und Servicequalität, auf die unsere Kundinnen und Kunden vertrauen können" , sagt Klaus Kumpfmüller, Vorstandsvorsitzender der HYPO OÖ. Zwtl.: Zuwächse bei Krediten und 3-Milliarden-Marke bei Kundeneinlagen Im Zentrum der guten Geschäftsentwicklung standen neuerliche Zuwächse sowohl im Finanzierungs- als auch im Einlagengeschäft: Das Finanzierungsvolumen konnte auf hohem Niveau weiter gesteigert werden. Es erhöhte sich um +1,8 Prozent auf 6.263,3 Millionen Euro (3 1.12.2023: 6.154,5 Millionen Euro). Das Wachstum verteilte sich dabei - mit Ausnahme der Wohnbauförderung - auf alle Segmente. Außergewöhnlich stark hat sich die Neukreditvergabe in der privaten, nicht geförderten Wohnbaufinanzierung entwickelt - mit einer Steigerung von +16,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr gelang der Turnaround im privaten Wohnbau. Im Kreditgeschäft wurde die Risikovorsorge aufgrund der herausfordernden Wirtschaftslage erhöht, sie betrug zum 30. Juni 2024 45,3 Millionen (31.12.2023: 28,5 Millionen Euro). Dennoch kann die HYPO Oberösterreich weiterhin auf ein vergleichsweise sehr geringes Risiko im Kreditgeschäft verweisen, wie die nach wie vor niedrige Wertberichtigungsquote von 0,54 Prozent (31.12.2023: 0,33 Prozent) und die NPL-Ratio mit 1,47 Prozent (31.12.2023: 1,35 Prozent) zeigen. Bei den Kundeneinlagen konnte die HYPO Oberösterreich das Vorjahresvolumen abermals ausbauen und erzielte einen neuerlichen Rekordstand, der erstmals über der 3-Milliarden-Marke liegt. Konkret erhöhten sich die Verbindlichkeiten gegenüber Kunden um +3,4 Prozent auf 3.029,5 Millionen Euro (31.12.2023: 2.930,2 Millionen Euro). Die HYPO Oberösterreich kann damit weiterhin auf eine ausgezeichnete Liquiditätsausstattung zurückgreifen, um ihren strategischen Wachstumskurs erfolgreich zu beschreiten. Die Bilanzsumme blieb mit 8.524,2 Millionen Euro stabil (31.12.2023: 8.676,7 Millionen Euro), der leichte Rückgang lag hauptsächlich an der Rückführung des EZB- Langfristtenders (TLTRO). "Dank einer attraktiven und breitgefächerten Spar-Produktpalette sowie unserer guten Bonität konnten wir den Schwung aus dem Vorjahr mitnehmen und die Kundeneinlagen auf eine neue Rekordmarke von über drei Milliarden Euro steigern" , so Klaus Kumpfmüller, Vorstandsvorsitzender der HYPO OÖ. Zwtl.: Top-Rating erneut bestätigt Die HYPO Oberösterreich ist weiterhin die bestbewertete Bank Oberösterreichs. Im Juni wurde das Top-Rating A+/A-1 (lang- und kurzfristiges Emittentenrating) sowie der stabile Ausblick der HYPO Oberösterreich durch die internationale Ratingagentur S&P Global ( "Standard & Poors") bestätigt. Als Entscheidungsgrundlage führte S&P das risikoarme Geschäftsmodell der Bank, ihre unverändert starke Eigenmittelausstattung und die gute Qualität ihrer Aktiva an. Auch die bedeutende Rolle als Hausbank des Landes Oberösterreich sowie das Commitment des Landes als Mehrheitseigentümer flossen in das Top- Rating ein. "Die HYPO OÖ zeichnet sich durch solides Wachstum in allen Segmenten und sehr gute Risikokennzahlen aus - trotz einer herausfordernden Wirtschaftslage. Sowohl für die KMU-geprägte Wirtschaft Oberösterreichs, für den privaten und öffentlichen Wohnbau, als auch für das Land selbst beweisen wir uns als stabiler und verlässlicher Partner. Durch das erneute Top-Rating fühlen wir uns in der Umsetzung unserer Geschäftsstrategie eindrucksvoll bestätigt," freut sich Klaus Kumpfmüller, Vorstandsvorsitzender der HYPO OÖ Zwtl.: Gutes Jahresergebnis in Aussicht Trotz gedämpfter Erwartungen der Wirtschaftsforscher für die volkswirtschaftliche Entwicklung rechnet die HYPO Oberösterreich auch für das zweite Halbjahr mit einem moderaten Wachstum bei Kundeneinlagen und -krediten. Dies sollte auch durch die am 1.7. 2024 in Kraft getretene neue Wohnbauförderung des Landes Oberösterreich unterstützt werden. Für das Gesamtjahr 2024 zeichnet sich aus heutiger Sicht wiederum ein gutes Jahresergebnis ab. "Wir konnten unseren Wachstumskurs im ersten Halbjahr trotz einer verhaltenen allgemeinen Wirtschaftslage fortsetzen. Gleichzeitig sind wir bestens darauf vorbereitet, um unsere Kundinnen und Kunden im kommenden Wirtschaftsaufschwung bei der Erreichung ihrer Ziele zu unterstützen. 