Börsen nach Daten leicht fester - Warten auf EZB-Protokolle

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Die jüngsten Konjunkturdaten haben die Börsen in Europa ins Plus gehievt.

Der Dax und der EuroStoxx50 rückten am Donnerstag gegen Mittag um jeweils rund ein halbes Prozent auf 18.529 und 4909 Zähler vor. Die Investoren hofften, dass die durchwachsenen Einkaufsmanagerindizes für die Euro-Zone im August die Europäische Zentralbank (EZB) zu weiteren Zinssenkungen in diesem Jahr bewegen könnten. Die Währungshüter um EZB-Chefin Christine Lagarde versuchen, mit erhöhten Zinsen die Inflation einzudämmen, ohne die Konjunktur abzuwürgen.

Die Wirtschaft im Euroraum steigerte zwar einer Umfrage zufolge ihr Wachstumstempo. Der Anstieg des Barometers hänge aber wohl mit den Olympischen Spielen in Paris zusammen, sagte Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank. Es sei zu bezweifeln, dass diese Dynamik in die nächsten Monate hinübergerettet werden könne - auch, weil sich in Deutschland das Wachstumstempo im Servicesektor deutlich verlangsamt. "Die Wirtschaft benötigt dringend Unterstützung in Form von Zinssenkungen", erklärte Jean-Paul van Oudheusden, Analyst bei der Handelsplattform eToro. Für die Anleger sei dies allerdings nichts Neues. Die Reaktionen bei Aktien, Anleihen und dem Euro blieben daher verhalten.

EZB-PROTOKOLLE UND JACKSON HOLE IM BLICK

Die Investoren warten nun mit Spannung auf die Veröffentlichung der Protokolle der letzten EZB-Sitzung um 13.30 Uhr (MESZ). Die Notenbanker hielten zuletzt die Füße still, nachdem sie im Juni erstmals seit fast fünf Jahren die Zinsen gesenkt hatten. Mehrere Euro-Wächter halten erneute Zinssenkungen in diesem Jahr für möglich, sollte die EZB mehr Zuversicht in ein weiteres Abflauen der Inflation fassen. Volkswirte rechnen derzeit noch mit zwei Schritten nach unten im September und im Dezember.

Börsianer halten auch die Entwicklungen in der US-Geldpolitik im Blick. Am Donnerstagnachmittag steht der Startschuss für die dreitägige Notenbankkonferenz in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming an. "Bereitet Fed-Chef Powell am Freitag nun noch den Boden für eine vielleicht auch größere Zinssenkung im September, blieben die Börsenampeln auf grün und nach der Schrecksekunde im August spräche nicht viel gegen einen positiven Herbst an der Börse", sagte Jürgen Molnar, Stratege beim Broker RoboMarkets. Bereits auf ihrer jüngsten Sitzung fassten die Währungshüter den Protokollen zufolge eine erste Zinssenkung konkret ins Auge.

DEUTSCHE BANK UND CTS EVENTIM MIT KURSSPRÜNGEN

Im Rampenlicht bei den Unternehmen stand unter anderem die Deutsche Bank. Die Titel rückten um knapp drei Prozent vor. Das Geldhaus hat sich vor einem drohenden Urteil im Streit über die Übernahme ihrer Tochtergesellschaft Postbank mit einem Großteil aller Kläger nach eigenen Angaben außergerichtlich geeinigt.

Gefragt waren auch die Papiere des Ticketvermarkters und Konzertveranstalters CTS Eventim, die um 6,6 Prozent in die Höhe sprangen. Erfolgreich vermarktete Konzerte und Veranstaltungen wie die Olympischen Spiele bescherten dem Unternehmen einen Wachstumssprung im zweiten Quartal.

An der Börse in London griffen Investoren bei JD Sports zu. Die Papiere des britischen Sportbekleidungshändlers kletterten um 5,7 Prozent und waren damit die größten Gewinner im Leitindex FTSE 100. Das Unternehmen verzeichnete im zweiten Quartal trotz der jüngsten Volatilität in der Branche ein Umsatzwachstum. Hintergrund sei der Erfolg des Mehrmarken-Geschäftsmodells.

In Amsterdam setzten durchwachsene Zahlen den niederländischen Versicherer Aegon unter Druck. Die Aktien rutschten um gut fünf Prozent ab und waren damit die größten Verlierer im Amsterdamer Leitindex. Das Betriebsergebnis von Aegon fiel im ersten Halbjahr 2024 um acht Prozent. Grund sei vor allem ein Anstieg der Ansprüche aus Lebensversicherungen in den USA gewesen.

(Bericht von Zuzanna Szymanska, redigiert von Patricia Weiß. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)