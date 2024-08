Insider - Leiche von Tech-Milliardär Lynch aus Yacht geborgen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Porticello (Reuters) - Die Leiche des britischen Software-Unternehmers Mike Lynch ist einem Insider zufolge am Donnerstag aus einer untergegangenen Luxusyacht vor der Küste Siziliens geborgen worden.

Seine 18-jährige Tochter Hannah werde als einzige der 22 Menschen an Bord immer noch vermisst, sagte eine mit der Bergungsaktion vertraute Person der Nachrichtenagentur Reuters. Vier Leichen waren schon am Mittwoch von Rettungstauchern aus der Yacht "Bayesian" herausgeholt und zur Identifizierung in Krankenhäuser gebracht worden. Dabei dürfte es sich um den Morgan-Stanley-Verwaltungsrat Jonathan Bloomer und den Anwalt Chris Morvillo sowie deren Ehefrauen handeln. Morvillo hatte Lynch in einem Betrugsverfahren in den USA vertreten.

Die unter britischer Flagge fahrende, 56 Meter lange Segelyacht war am Montag vor Porticello auf der italienischen Insel Sizilien in einem Sturm mit 22 Menschen an Bord gekentert und innerhalb von Minuten gesunken. Seither liegt sie seitwärts am Meeresgrund. 15 Menschen konnten sich retten, darunter Lynchs Ehefrau Angela Bacares, auf die die Yacht zugelassen ist. Der Schiffskoch war tot geborgen worden.

Der 59-jährige Lynch gilt als der "britische Bill Gates". Er hatte seine Softwarefirma Autonomy 2011 für elf Milliarden Dollar an den US-Computerriesen Hewlett-Packard (HP) verkauft. HP hatte ihn danach wegen Betrugs verklagt. Mehr als ein Jahr stand er de facto unter Hausarrest, wurde aber im Juni von einer Jury in San Francisco freigesprochen.

