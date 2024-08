Spannung vor Powell Rede | Workday Zahlen stark

Am heutigen Freitag knistert es an der Wall Street mächtig. Man kann die Stecknadel fallen hören auf dem Parkett und an den Trading Screens, denn FED Chef J. Powell wird um 10 Uhr ET ein wichtiges Statement vom Symposium in Jackson Hole bezüglich der künftigen Zinspolitik geben.

Er wird wahrscheinlich wie immer wenig ganz Konkretes sagen zur Höhe der Zinssenkung, oder zum weitern Zinssenkungstempo, aber trotzdem klebt die Finanzwelt heute an seinen Lippen und lauscht gebannt seinen Ausführungen.

25 Basispunkte, oder doch sogar 50 Basispunkte, das ist hier die Frage.

Die Konjunktur und die Desinflation in den USA lassen Zinssenkungen zu und die Verbraucher sehnen sich nach Entlastung. Deshalb wird das heutige Statement so wichtig sein im Hinblick auf die nächste Sitzung am 18. September.

Die Berichtssaison hatte gestern nachbörslich vor allem einen Profiteur - Workday. Die Aktien können um gute 12 % nachbörslich steigen.



00:00 Intro | Begrüßung

00:55 Powell Rede | US Wahlen

02:50 Powell Rede | Überblick | Wirtschaft

05:45 Europa | Japan | China

08:20 US Wahlen

09:13 Tesla | Nestle | Gold

10:35 Kioxia | Paramount | Amazon | Alibaba

12:00 Uber & GM | Cava Group | Ross Stores

15:20 Red Robin | Blackstone

16:50 Medical Properties Trust | BILL

18:13 Intuit | Workday | Peloton

22:08 Roku | Ausblick



