Vor Landtagswahlen CDU in Sachsen nach Umfrage knapp vorn - AfD führt in Thüringen

Berlin (Reuters) - Zehn Tage vor der Landtagswahl in Sachsen führt die CDU laut einer Umfrage mit einem hauchdünnen Vorsprung vor der AfD.

In der am Donnerstag veröffentlichten Umfrage von infratest dimap für die ARD kommen die Christdemokraten auf 31 Prozent, für die AfD stimmten 30 Prozent der Befragten. Drittstärkste Kraft wird demnach das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) mit 14 Prozent gefolgt von der SPD mit sieben Prozent und den Grünen mit sechs Prozent. Linke und FDP scheitern nach der Erhebung an der Fünf-Prozent-Hürde. Da die CDU ein Bündnis mit der AfD ausgeschlossen hat, zeichnet sich eine schwierige Regierungsbildung ab, sollte die Umfrage zutreffen.

In Thüringen, wo ebenfalls am Sonntag in zehn Tagen ein neuer Landtag gewählt wird, führt die AfD die infratest-dimap-Umfrage mit 30 Prozent klar an. Auf Platz zwei folgt die CDU mit 23 Prozent, das BSW kommt auf 17 Prozent, die Linke auf 13 Prozent und die SPD auf sieben Prozent. In Thüringen verpassen nach der Erhebung Grüne und FDP den Einzug ins Parlament. Auch in diesem Bundesland wird die Regierungsbildung kompliziert.

Für beide Umfragen wurden vom 19. August bis zum 21. August über 1500 Wahlberechtigte befragt.

