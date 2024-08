Dow Jones Industrial Average® - Einbruch verdaut – neues Allzeithoch!

Nachdem der Dow Jones® von Mitte Juli bis Anfang August um fast 3.000 Punkte eingebrochen war, sind die amerikanischen Standardwerte ebenso schnell wieder in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Mit 41.420 Punkten gelang dem „Dow“ gestern dabei sogar temporär ein neues Allzeithoch. Spannend ist in diesem Kontext, dass dieses Ausrufezeichen (bisher) weder dem S&P 500® noch dem Nasdaq-100® gelang. Charttechnisch geht diese Entwicklung mit der Ausprägung einer klassischen „V-Formation“ einher. Mit anderen Worten: Ein nachhaltiger Vorstoß in „uncharted territory“ lässt ein erneutes prozyklisches Kaufsignal entstehen. Aus der Tiefe des zwischenzeitlichen Einbruchs ergibt sich im Erfolgsfall ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von 2.700 Punkten, welches wiederum perspektivisch zu einem Kursziel von 43.900 Punkten führt. Das neue Rekordlevel wird von einem positiven Schnittmuster beim MACD bestätigt und auch die Relative Stärke (Levy) liegt inzwischen wieder komfortabel über dem Schwellenwert von 1. Die alten Ausbruchsmarken bei gut 40.000 Punkten bieten sich indes als Absicherung auf der Unterseite an.

Dow Jones Industrial Average® (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Dow Jones Industrial Average®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

