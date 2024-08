APA ots news: Änderungen in der Führungsebene bei der Kommunalkredit Austria AG

Wien, 28.08.2024 (APA-ots) - Die Kommunalkredit Austria AG (Kommunalkredit) hat heute das Ausscheiden ihres CEO Bernd Fislage bekannt gegeben. Während der Übergangsphase wird Sebastian Firlinger, derzeitiger CFO und CRO der Kommunalkredit, die Rolle des Interim-CEO übernehmen. Nima Motazed übernimmt bis auf weiteres die Marktfunktionen. Die Suche nach einem neuen CEO wird unmittelbar eingeleitet. Bernd Fislage war seit 2017 als CEO bei der Kommunalkredit tätig. Er trug in dieser Zeit wesentlich zur Entwicklung der Kommunalkredit zu einer profitablen, spezialisierten Bank im Bereich der Infrastruktur- und Energiefinanzierung im Nachhaltigkeitssektor bei. In der nächsten Phase wird die Kommunalkredit ihren Wachstumskurs weiter fortsetzen, um die führende Bank für den grünen Wandel in Europa zu werden. "Wir danken Bernd Fislage für seine Arbeit bei der Etablierung der Kommunalkredit als einen der wichtigsten Partner für die Finanzierung nachhaltiger Projekte in Europa", kommentierte Paal Weberg, stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats und Co- Geschäftsführer bei Altor. "Gemeinsam mit dem Führungsteam freuen wir uns darauf, die Kommunalkredit weiter zu einer führenden Institution in der Finanzierung der grünen Transformation auszubauen. Wir danken Bernd Fislage für seine Arbeit beim Aufbau einer führenden europäischen Finanzierungseinrichtung", kommentierte Hans Larsson, Vorsitzender des Aufsichtsrats. Rückfragehinweis: Kommunalkredit Austria AG Sebastian Firlinger Interim CEO P +43 1 31631 600 M office@kommunalkredit.at Altor Equity Partners Karin Åström Head of Communications P +46 70 764 86 59 M Karin.astrom@altor.com Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/409/aom *** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** OTS0068 2024-08-28/10:50