Ethereum Kurs: Steht ein Doppelboden bevor?

Der 125-Tage-Durchschnitt ist ein zuverlässiger Indikator, um die Trenddynamik bei Kryptowährungen zu messen. Ein Kurs über diesem gleitenden Durchschnitt deutet auf eine positive Dynamik hin, während ein Kurs darunter eine negative Dynamik signalisiert. Anfang August lag der 125-Tage-Durchschnitt bei 3.287 US-Dollar. Seit diesem Zeitpunkt befindet sich der Ethereum-Kurs in einem Abwärtstrend und hat etwa 25 Prozent an Wert verloren. Derzeit liegt der Kurs etwa 20 Prozent unter dem 125-Tage-Durchschnitt. Historisch gesehen hat eine solche hohe Distanz oft zu neuen Pullback-Bewegungen geführt.

Relative Stärke unter Grenzschwelle

Der Relative Stärke Index (RSI) signalisierte bereits Ende Juli eine bevorstehende Korrektur. Der RSI konnte die Grenzschwelle von 48,5 nicht verteidigen und fiel in einen bärischen Bereich, was weitere Verkaufsimpulse auslöste. Erst wenn der RSI nachhaltig über diese Schwelle steigt, könnte die Abwärtsbewegung gestoppt werden und eine Erholung in Sicht kommen.