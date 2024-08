Kupferpreis auf Sechs-Wochen-Hoch – Hoffen auf Zinssenkungen

In der Hoffnung auf positive Impulse durch eine mögliche Zinswende in den USA greifen Anleger beim Kupferpreis zu. Am Dienstag kostete eine Tonne in London zwischenzeitlich rund 9.398 Dollar und damit so viel wie seit sechs Wochen nicht mehr. Auch wenn sich am Mittwoch erste Konsolidierungserscheinungen bemerkbar machen, könnte der jüngste Aufwärtsimpuls sich schon bald weiter fortsetzen. Von Bedeutung dürftne nicht zuletzt wichtige US-Daten sein, welche es im Hinblick auf die Zukünftige Geldpolitik in den Vereinigten Staaten entsprechend nach Hinweisen abzuklopfen gilt.

Zinswende im September möglich – Powell-Aussagen lassen Anleger aufhorchen

Eine Zinssenkung in den USA im kommenden September könnte das Wirtschaftswachstum wieder ankurbeln und somit auch die Nachfrage nach dem Industriemetall ansteigen lassen. „Es ist an der Zeit, die Geldpolitik anzupassen“, sagte Powell am vergangenen Freitag auf dem alljährlichen Notenbanker-Treffen in Jackson Hole (Wyoming).

Das vielerorts beachtete „Fed-Watch-Tool“ aus dem Hause der CME Group taxiert die Chance für eine Zinssenkung um 50 Basispunkte auf der Sitzung am 18.09. heute auf 34,5 Prozent, nach 38 Prozent von vor einer Woche.