EQS-News: Vosslohs einzigartige Schienenwechseltechnologie ermöglicht Sanierung der wichtigen Schnellfahrstrecke Köln - RheinMain in Rekordzeit

Vosslohs einzigartige Schienenwechseltechnologie ermöglicht Sanierung der wichtigen Schnellfahrstrecke Köln – Rhein/Main in Rekordzeit

Vossloh realisiert Schienenwechsel auf einer der wichtigsten Trassen im ICE-Netz der Deutschen Bahn

Durch innovative Schienenwechseltechnologie ersetzt Vossloh in nur vier Wochen mehr als 100.000 Meter Schiene

Auch unter extremen Bedingungen im hohen Norden Schwedens überzeugt Vossloh beim Schienenwechsel

Werdohl, 29. August 2024. Vossloh spielt eine zentrale Rolle bei der Modernisierung der Hauptverkehrstrassen der Deutschen Bahn. Für die Sanierung der Schnellfahrstrecke Köln – Rhein/Main wurde einer der einzigartigen Schienenwechselzüge von Vossloh eingesetzt, der sich erneut als unverzichtbares Werkzeug für den effizienten und schnellen Austausch der Schienen bewährt hat.

Der Schienenwechselzug von Vossloh ermöglicht in Kombination mit eigenen Schienenladezügen durch ein hocheffizientes Fließbandsystem einen vollständigen Austausch der Fahrschienen in kürzester Zeit. Der Schienenwechselprozess läuft inklusive des Verschweißens mittels einer mobilen Abbrennstumpfschweißmaschine, dem Abladen neuer Schienen sowie dem Aufladen der alten Schienen ab. Dank der hohen Arbeitsgeschwindigkeit von bis zu 4.000 Gleismeter pro Schicht werden die Sperr- und Bauzeiten auf ein Minimum reduziert. Dies wurde eindrucksvoll bei der Sanierung der stark frequentierten und aufgrund topographischer Bedingungen hoch anspruchsvollen Hochgeschwindigkeitsstrecke zwischen Köln und Frankfurt unter Beweis gestellt. Dank des One-Stop-Shop-Ansatzes, der hohen Logistikkompetenz und der innovativen Schienenwechseltechnologie von Vossloh konnten innerhalb von weniger als einem Monat mehr als 100.000 Meter Schienen ausgetauscht und lückenlos verschweißt werden, was die Effizienz und Leistungsfähigkeit des Schienenwechselprozesses erneut eindrucksvoll unterstreicht. Dadurch konnte die Sanierung der Strecke, mit täglich 120 ICE-Zügen eine der wichtigsten Achsen im ICE-Netz, in Rekordzeit abgeschlossen werden.

Auch international hat sich der Schienenwechselzug von Vossloh bereits vielfach bewährt. In den Niederlanden und zuletzt im Norden Schwedens, wo nach zwei Entgleisungen ein Abschnitt der wichtigen Eisenbahnstrecke Malmbanan beschädigt wurde, kam der Zug erfolgreich zum Einsatz. Trotz enormen Zeitdrucks und widriger Wetterbedingungen wurden die beschädigten Schienen zügig ausgetauscht, wodurch der reibungslose Erztransport aus den Minen im hohen Norden Schwedens wieder gewährleistet war. Der Endkunde Trafikverket zeigte sich äußerst zufrieden mit der schnellen und effizienten Lösung.

“Mit unserer umfassenden Expertise und unserem ganzheitlichen Ansatz haben wir in den letzten Wochen sowohl bei der schnellen Erneuerung einer der zentralen Hochgeschwindigkeitsstrecken der Deutschen Bahn als auch bei der dringenden Sanierung eines Abschnitts der wirtschaftlich bedeutenden Malmbanan-Strecke in Schweden unsere Kunden maßgeblich unterstützt. Unsere einzigartige Schienenwechseltechnologie hat es uns ermöglicht, diese Aufgaben effizient, mit der Präzision eines Uhrwerks und jeweils in Rekordzeit zu bewältigen. Ein besonderer Dank geht an unsere Teams im Gleis, deren herausragendes Fachwissen und deren unermüdlicher Einsatz diese bedeutenden Projekte zum Erfolg geführt haben“, sagt Jan Furnivall, Chief Operating Officer der Vossloh AG.

