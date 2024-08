OTS: wohnvoll AG / wohnvoll AG: Andreas Steyer übergibt an Nikolaus Priesnitz ...

wohnvoll AG: Andreas Steyer übergibt an Nikolaus Priesnitz / Nikolaus Priesnitz ist ab sofort neuer CEO der wohnvoll AG. Er war zuvor im Top Management großer internationaler Hotelketten tätig (FOTO) Frankfurt/Berlin (ots) - "Wir freuen uns mit Nikolaus Priesnitz eine Führungspersönlichkeit gewonnen zu haben, die das Unternehmen weiter voranbringen wird", sagte Dr. Fritz Oelrich, Aufsichtsratsvorsitzendes der wohnvoll AG. Vorgänger Andreas Steyer, Mitgründer der wohnvoll AG bleibt dem Unternehmen als Mitaktionär und Aufsichtsrat verbunden. Der Aufsichtsratsvorsitzende der wohnvoll AG, Dr. Fritz Oelrich, bedankt sich im Namen der Aktionäre und des Aufsichtsrats ganz herzlich für die erfolgreiche und vertrauensvolle Arbeit. "Wir danken Herrn Steyer für seine herausragenden Leistungen und seinen unermüdlichen Einsatz für die wohnvoll AG. Er hat das Unternehmen in einer schwierigen Zeit übernommen und maßgeblich weiterentwickelt und zum Erfolg geführt. Wir wünschen ihm für seine zukünftigen Vorhaben alles Gute.", so Oelrich. Nikolaus Priesnitz: "wohnvoll erleben! Ein selbstbestimmtes Leben in einer aktiven Gemeinschaft in Sicherheit genießen. Das hat mich sofort persönlich überzeugt. Ich freue mich, mit meiner globalen Erfahrung, voller Elan und einem kompetenten und kreativen Team an der Weiterentwicklung innovativer, zeitgemäßer Lösungen zu arbeiten, die für die Generation 65+ relevant sind." https://wohnvoll.com Pressekontakt: Anette von Zitzewitz Head of Corporate Communications wohnvoll AG http://www.wohnvoll.com mobil +49 171 2432736 Email mailto:anette.vonzitzewitz@wohnvoll.com Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/163681/5853239 OTS: wohnvoll AG