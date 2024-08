EQS-News: Argyle Resources Corp sichert sich neue Anlage zur Optimierung der Siliziumdioxidexploration

EQS-News: Argyle Resources Corp / Schlagwort(e): Sonstiges

Argyle Resources Corp sichert sich neue Anlage zur Optimierung der Siliziumdioxidexploration



30.08.2024 / 13:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Argyle Resources Corp sichert sich neue Anlage zur Optimierung der Siliziumdioxidexploration

Calgary – 30 August 2024 – Argyle Resources Corp. (CSE: ARGL) (OTC: ARLYF) (FWB: ME0) („Argyle“ oder das „Unternehmen“) freut sich, die Anmietung einer strategisch günstig gelegenen Pilotaufbereitungsanlage in St-Lambert-de-Lauzon bekannt zu geben, die sich in unmittelbarer Nähe seiner Siliziumdioxid-Explorationskonzessionsgebiete in Quebec und auch in unmittelbarer Nähe des Campus des Institut National de la Recherche Scientifique („INRS“) unweit der Stadt Quebec befindet. Das Unternehmen hat mit dem Aufbau einer Pilotaufbereitungsanlage und eines Labors begonnen. Diese gemietete Anlage in St-Lambert-de-Lauzon wird als wichtiger Knotenpunkt für die Verarbeitung der Proben des Unternehmens aus Siliziumdioxidausbissen dienen und potenziell zur strategischen Lieferkette für Batteriematerialien in Quebec beitragen.

Die Anlage wird mit einer vollständig mobilen Reihe von auf Anhängern montierten Brech-, Mahl- und Sortiergerätschaften ausgestattet sein. Diese fortschrittliche Einrichtung ermöglicht eine einfache Montage, Demontage und einen einfachen Transport und ist daher die ideale Lösung für die Explorations- und Verarbeitungsbedürfnisse von Argyle. Diese Ausrüstung ist für die Verarbeitung von Stichproben und einer eventuellen Massenprobe aus Quarzit-Siliziumdioxid-Ausbissen gedacht, die zuvor in den drei zu 100 % im Besitz von Argyle befindlichen Quarzit-Siliziumdioxid-Explorationskonzessionsgebieten in Quebec ermittelt wurden.

Im Rahmen der Feldsaison 2024, die in Zusammenarbeit mit dem INRS durchgeführt wird, soll auf jedem der drei Konzessionsgebiete eine Massenprobe von jeweils 200 kg aus Quarzit-Siliziumdioxid-Ausbissen entnommen werden. Diese Quarzitproben werden dann anhand von Zerkleinern, Mahlen und Pulverisieren zu hochwertigem metallurgischem Siliziumdioxid aufbereitet. Das daraus resultierende Produkt wird analysiert, um seine Eignung für verschiedene Industrie- und Hightech-Anwendungen wie die Herstellung von Solarpanels, von Halbleiterchips für Anwendungen im Bereich künstliche Intelligenz (KI) sowie von Batterien für Elektrofahrzeuge zu bestimmen, was in den Laboren auf dem INRS-Campus in der Nähe der Stadt Quebec erfolgen wird.

„Wir freuen uns, diese neue Pilotaufbereitungsanlage anzukündigen, die einen bedeutenden Schritt nach vorne in Bezug auf unsere Explorations- und Aufbereitungsfähigkeiten darstellt“, so Jeff Stevens, seines Zeichens CEO von Argyle Resources Corp. „Mit der Bereitstellung eines eigenen Bereichs für die Zerkleinerungsausrüstung werden wir unsere Betriebsaktivitäten rationalisieren und unsere Fähigkeit verbessern, unsere Siliziumdioxidproben effizient zu verarbeiten und zu analysieren.“

Abbildung 1: Pilotanlage in St-Lambert-de-Lauzon

Abbildung 2: Mobile Brechausrüstung für den Einsatz in der Pilotanlage



Mit dieser neuen Infrastruktur kann Argyle die Verarbeitung optimieren und die Effizienz seiner Siliziumdioxidbearbeitung steigern, da es nun die Möglichkeit hat, Stichproben zu entnehmen und diese dann einfach und kostengünstig von INRS-Technikern zur nahegelegenen Pilotanlage zur Verarbeitung transportieren zu lassen.

Die strategisch günstig gelegene Anlage wird als Knotenpunkt für Untersuchungen, Innovationen und die potenzielle Unterstützung der Entwicklung hochwertiger Siliziumdioxidprodukte dienen, die für Batterietechnologien der nächsten Generation und für andere Hightech-Anwendungen wie die Herstellung von Photovoltaik-Solarpanels und Halbleiterchips für KI-Anwendungen entscheidend sind.

Die mobile Pilotanlage wird die Fähigkeiten des Unternehmens erweitern, indem sie die Echtzeitprüfung und die Optimierung seiner Siliziumdioxidlösungen direkt dort, wo sie gebraucht werden, ermöglicht. Diese Flexibilität wird nicht nur die Verarbeitungseffizienz erhöhen, sondern hat auch das Potenzial, maßgeschneiderte Lösungen für die sich entwickelnden Anforderungen des Batteriematerialsektors in Quebec zu liefern.

Northvolt AB, ein schwedischer Batterieentwickler und -hersteller, der sich auf die Lithium-Ionen-Technologie für Elektrofahrzeuge spezialisiert hat, errichtet am Südufer von Montreal in Saint-Basile-le-Grand (Quebec) eine 7-Milliarden-$-Batteriefabrik, die 2026 fertiggestellt sein soll. Die Provinzregierung von Quebec hat eine Finanzierung in Höhe von 2,9 Milliarden $ in Aussicht gestellt, um sich die Zusage von Northvolt zu sichern. Die kanadische Bundesregierung hat bis zu 1,34 Milliarden $ für den Bau der Fabrik und weitere 3 Milliarden $ in Form anderer Anreize zugesagt. Nach ihrer Fertigstellung soll die Fabrik 56.000 Tonnen Batterien pro Jahr produzieren.

„Quebecs strategischer Fokus auf den Ausbau der Lieferkette für Elektrofahrzeugbatterien steht im Einklang mit der Wachstumsstrategie von Argyle“, so Jeff Stevens weiter. „Durch die Integration unserer erweiterten Siliziumdioxidaktivitäten in dieses dynamische Ökosystem sind wir bestrebt, die Rolle der Provinz als Akteur auf dem globalen Batteriemarkt zu unterstützen und gleichzeitig unsere eigenen nachhaltigen Materiallösungen voranzutreiben.“

Die Anmietung dieser Anlage ist ein wichtiger Bestandteil der Strategie von Argyle Resources Corp., die auf die Optimierung seiner Explorationsarbeiten und den Ausbau seiner Betriebsaktivitäten in Quebec ausgelegt ist.

Marc Richer-Lafleche., P.GEO., ein Berater des Unternehmens, hat die wissenschaftlichen und technischen Information in dieser Pressemeldung in seiner Eigenschaft als ein unabhängiger qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects geprüft und genehmigt.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS

‚Jeffrey Stevens‘

President & CEO

Über Argyle Resources Corp.

Argyle Resources Corp. ist ein Junior-Mineralexplorer, dessen Geschäftsbereich den Erwerb, die Exploration, das Abstecken und die Evaluierung von Konzessionsgebieten mit natürlichen Ressourcen in Nordamerika umfasst. Das Unternehmen hält derzeit eine Option auf den Erwerb sämtlicher Anteile (100 %) an der Graphitkonzession Frenchvale in Nova Scotia, Kanada, und besitzt 100 % der Anteile an den Quarzit-Siliziumdioxid-Projekten Pilgrim Islands, Matapedia und Lac Comporte in der kanadischen Provinz Quebec. Argyle ist eine Forschungspartnerschaft mit dem INRS – einem renommierten Forschungs- und Ausbildungsinstitut, das von der Regierung von Quebec finanziert wird – eingegangen, um Explorationsprogramme in seinen Siliziumdioxidprojekten durchzuführen. Das Unternehmen wurde im Jahr 2023 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Calgary in der kanadischen Provinz Alberta.

Alle weiteren Anfragen richten Sie bitte an info@argylresourcescorp.com.

www.argyleresourcescorp.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Begriffe wie „wird“, „kann“, „sollte“, „erwartet“ und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Alle Aussagen in dieser Pressemeldung, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten unterworfen sind. Solche Aussagen in dieser Pressemeldung beinhalten, sind sich jedoch nicht beschränkt auf Aussagen in Bezug auf die künftige Verarbeitung in der Pilotanlage und im Labor, die Ziele für die Entnahme von Massenproben für die Verarbeitung, die Eignung des Probenprodukts für industrielle und technologische Anwendungen, die gesteigerte Effizienz der Verarbeitung, das Potenzial für die Entwicklung hochwertiger Siliziumdioxidprodukte für Batterietechnologien der nächsten Generation und andere Hightech-Anwendungen, die Echtzeitprüfung und -optimierung von Siliziumdioxidlösungen, das Potenzial für maßgeschneiderte Lösungen auf dem Markt für Batteriematerialien, die Fertigstellung einer 7-Milliarden-$-Batteriefabrik und dessen erwartete Leistung sowie die Finanzierung durch die Regierungen von Quebec und Kanada, das geplante Explorationsprogramm des Unternehmens, die Durchführung dieses Explorationsprogramms in Zusammenarbeit mit dem INRS und den Beginn von Arbeitsprogrammen im Allgemeinen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als richtig erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können wesentlich von jenen abweichen, die in solchen Aussagen erwartet wurden. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, oder die sich auf den Betrieb, die Leistung, die Entwicklung und die Ergebnisse des Unternehmens auswirken könnten, zählen unter anderem, dass die Mineralexploration von Natur aus ungewiss ist und die gewünschten Ergebnisse möglicherweise nicht erzielt werden; dass sich die Pläne für die Mineralexploration ändern und aufgrund einer Reihe von Faktoren, von denen sich viele der Kontrolle des Unternehmens entziehen, neu definiert werden können. Diese Informationen können sich, auch wenn sie von der Unternehmensleitung zum Zeitpunkt der Erstellung als vernünftig erachtet wurden, als falsch erweisen und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den Erwartungen abweichen. Die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen vorsorglichen Hinweis ausdrücklich eingeschränkt. Die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemeldung, und das Unternehmen wird die darin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen nur dann aktualisieren oder öffentlich revidieren, wenn dies durch die geltenden Gesetze ausdrücklich vorgeschrieben ist.

Die Canadian Securities Exchange (CSE) hat diese Pressemeldung nicht überprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit ihres Inhalts.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

